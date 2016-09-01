Türk Telekom CEO’su istifa etti

Türk Telekom CEO’su Rami Aslan, 10 Aralık 2013 tarihinden bu yana sürdürdüğü Türk Telekom CEO’luğu görevinden ayrılma kararı aldı.

Aslan, Türk Telekom’daki İcra Komitesi ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevleriyle birlikte Oger Telecom’daki CEO’luk ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmeye devam edecek. Rami Aslan, yeni bir atama gerçekleştirilene kadar Türk Telekom'daki CEO'luk görevini de sürdürecek.

2005 yılından bu yana Oger Grubu bünyesinde çeşitli görevler alan Rami Aslan, 2011 yılında Oger Telecom CEO’luğu, 2013 yılında da Türk Telekom CEO’luğu görevlerine getirildi.

Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Mohammed Hariri, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Rami Aslan’ın Türk Telekom’un dönüşüm ve entegrasyon sürecini başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini ve Türk Telekom’u dünyada örnek gösterilen bir telekom şirketi seviyesine taşıdığını söyledi.

Hariri, “Rami Aslan, 2013 yılından bu yana, Türk Telekom’a başarılı bir şekilde liderlik etmiştir. Türk Telekom’un güçlü dönüşümünü, şirket ve markaların entegrasyonunu dünyadaki örneklerine kıyasla çok daha kısa bir sürede başarıyla tamamlamıştır. Aslan, grup markalarını tek bir marka altında birleştirerek Türk Telekom’un daha da güçlü bir marka olmasını sağlamıştır. Liderlik özellikleri ve vizyoner yaklaşımıyla mobil ve sabit iletişim alt yapısına yatırımlar yapılmasına öncülük etmiş; Türk Telekom’un dünyada da örnek gösterilen bir şirket olmasını sağlamıştır. Kendisine değerli katkıları ve özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz” dedi.

Türk Telekom Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ise yaptığı açıklamada Rami Aslan’a Türkiye’de telekomünikasyon hizmetlerini geliştirme konusundaki katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kasırga “Rami Aslan, Türk Telekom’u daha dinamik ve verimli bir yapıya taşıma konusunda önemli başarılara imza atmıştır. Ülkemizin önemli bir değeri olan Türk Telekom, Rami Aslan’ın liderliğinde ülkemiz ve milletimiz için daha çok katma değer yaratan, alt yapı sorunlarını aşmış ve alanında örnek gösterilen bir kurum olma yolunda ilerlemiştir” dedi.