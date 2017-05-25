T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Türk Telekom çalışanlarına 'FETÖ' operasyonu" iddiası

Türk Telekom, iddiayı yalanladı

25 Mayıs 2017 13:06

İstanbul'da 'FETÖ'ye yönelik operasyonda Bank Asya'ya yüklü miktarlarda para yatırdığı öne sürülen Türk Telekom firmasında çalışmış ve halen çalışmakta olan 10 şüpheli gözaltına alındığı iddia edildi. Türk Telekom, konu hakkında bir basın açıklaması yaparak Anadolu Ajansı'nın servis ettiği haberi yalanladı.

Türk Telekom'dan açıklama

Türk Telekom'dan yapılan açıklama şöyle:

Öncelikle önemle belirtmek isteriz ki, söz konusu “FETÖ” operasyonu kapsamında şu ana kadar Türk Telekom’da çalışmakta olan hiç kimse gözaltına alınmamıştır.

Ayrıca yine altını çizerek ifade etmek isteriz ki Türk Telekom Genel Müdürlüğü ya da herhangi bir ofisinde bir gözaltı işlemi ya da operasyon gerçekleştirilmemiştir.

Türk Telekom, Türkiye Cumhuriyeti hukuk kuralları çerçevesinde terör örgütlerine karşı bugüne kadar gerekli mücadeleyi göstermiş bundan sonra da aynı mücadeleyi kararlılıkla göstermeye devam edecektir.

Türkiye’nin en köklü kurumlarından olan ve ülkemizin göz bebeği niteliğindeki şirketimiz hakkında oluşabilecek yanlış bir algının önüne geçmek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına saygıyla bildiririz.

ETİKETLER

İstanbulTürk TelekomFETÖgözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24