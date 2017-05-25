"Türk Telekom çalışanlarına 'FETÖ' operasyonu" iddiası

İstanbul'da 'FETÖ'ye yönelik operasyonda Bank Asya'ya yüklü miktarlarda para yatırdığı öne sürülen Türk Telekom firmasında çalışmış ve halen çalışmakta olan 10 şüpheli gözaltına alındığı iddia edildi. Türk Telekom, konu hakkında bir basın açıklaması yaparak Anadolu Ajansı'nın servis ettiği haberi yalanladı.

Türk Telekom'dan açıklama

Türk Telekom'dan yapılan açıklama şöyle:

Öncelikle önemle belirtmek isteriz ki, söz konusu “FETÖ” operasyonu kapsamında şu ana kadar Türk Telekom’da çalışmakta olan hiç kimse gözaltına alınmamıştır.

Ayrıca yine altını çizerek ifade etmek isteriz ki Türk Telekom Genel Müdürlüğü ya da herhangi bir ofisinde bir gözaltı işlemi ya da operasyon gerçekleştirilmemiştir.

Türk Telekom, Türkiye Cumhuriyeti hukuk kuralları çerçevesinde terör örgütlerine karşı bugüne kadar gerekli mücadeleyi göstermiş bundan sonra da aynı mücadeleyi kararlılıkla göstermeye devam edecektir.

Türkiye’nin en köklü kurumlarından olan ve ülkemizin göz bebeği niteliğindeki şirketimiz hakkında oluşabilecek yanlış bir algının önüne geçmek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına saygıyla bildiririz.