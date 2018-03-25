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Ekonomi

"Türk Telekom çalışanların yüzde 25'ini işten çıkarmaya hazırlanıyor"

"Çalışana mobbing uygulanıyor"

25 Mart 2018 11:41

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Türk Telekom’da çalışanların yüzde 25’inin işten çıkarılacağının konuşulduğunu, finansal krizin faturasının deneyimli kadrolara kesilmesini kabul etmeyeceklerini bildirdi. EMO, haksız işten çıkarmalara karşı tüm hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaklarını belirtti.

TMMOB EMO Ankara Şubesi Başkanı Ömürhan Soysal, “Türk Telekom Yönetim Kurulu’nun yakın zamanda eleman sayısında yeniden azaltmaya gidilmesi yönünde bir karar aldığı, mevcut çalışanların yüzde 25’inin daha işten çıkarılacağı konuşulmaktadır. Bu çıkarmaların da hiçbir objektif kriterlere dayanmayan ‘düşük performans’ gerekçesine dayandırılacağı ifade edilmektedir” dedi.

Olası işten çıkarmaların kapsayacağı personel içerisinde arıza tesis ekiplerinin de yer aldığının konuşulduğuna dikkat çeken Soysal, işçi sağlığı ve güvenliği kriterleri ve esaslarına göre bu ekiplerin en az 2 kişiden oluşması gerektiğini, işten çıkarmalar kapsamında bu ekiplerin 1’er kişiye indirileceği bilgisinin geldiğini söyledi. Soysal, işten çıkarmalar kapsamında olan bir diğer grubun da emekliliği gelmiş, deneyimli personel olduğunu söyledi. Bu personelin işten çıkarılması için de “yıldırma, tayin, sürgün vb.” yöntemlerle mobbing uygulandığını kaydeden Soysal, “Deneyimli personelin işten el çektirilerek yerine yeni kadrolar alınması, tasfiye ve kadrolaşma tartışmalarının yanında ucuz emek arayışının açık bir göstergesidir. Ucuz emek istihdamı arayışı kısa vadede kârlı görünse de orta ve uzun vadede hem Türk Telekom, hem ülkemiz için büyük bir zafiyet anlamına gelmektedir” dedi.

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