Türk Telekom basketbol takımı yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - TÜRKİYE Basketbol 1’inci Ligi takımlarından Türk Telekom, yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdürüyor.

Yeni sezon öncesi ilk kamp hazırlıklarını Bolu’da yapan Türk Telekom, Karaçayır Spor Salonu’nda antrenman yaptı. Antrenör, Burak Gören yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sporcular teknik ve taktik çalıştı. 16 basketbolcuyla yeni sezonda iddialı olduklarını ifade eden Türk Telekom Antrenörü Burak Gören şunları söyledi:

\"Genç takımımızdan bu sene geliştirme ligi oynayacak takımımız da var. Bu sene Türkiye Basketbol Federasyonu’nun yeni bir uygulaması var. Geliştirme ligi oynayacak. Bu da bizim kulübümüz adına önemli olacağı için o takım oyuncularından da yaklaşık 5 tane oyuncuyu buraya getirdik. İlk kamp döneminde hazırlık maçından ziyade takımın fiziksel ve bütün sezon oynayacağımız teknik-taktik işlerine yoğunlaşma konusuna ayırıyoruz. Özellikle bu dönemde hazırlık maçı oynamak istemedik. Çünkü çok yeni başladık. 15 gündür hazırlıklarımız devam ediyor. Şu anda da maç oynayacak durumda değiliz.”

Kadrolarının büyük bölümünü yeni oyuncuların oluşturduğunu ifade eden Gören şöyle devam etti:

“İki tane turnuva oynayacağız. Bir tane tek maç oynayacağız. Arkasından da federasyon kupasında 5 maç üst üste oynayacağız. Oraya hazır olmaya çalışıyoruz. Şu anda çok yeni bir takımız geçen seneki kadrodan sadece 2 tane oyuncu var. Onun dışında tamamını dışarıdan dahil olan oyuncular. Çok önemli oyuncuları da hedefimiz doğrultusunda kadromuza kattık. Kaya Peker, Ender Arslan gibi yıllarda çok üst seviyede oynayan oyuncuları da kadromuza kattık. Yine üst ligin, süper ligin çok önemli oyuncularını kadromuza kattık. Şu an çok yeni bir takımız adım adım antrenman büyümeye ve gelişmeye çalışıyoruz.\"

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