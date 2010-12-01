-TÜRK TELEKOM, BARAK NETANYA'YA 113 - 89 YENİLDİ ANKARA (A.A) - 30.11.2010 - Basketbolda FIBA EuroChallange'da mücadele eden Türk Telekom, (D) Grubu'nda İsrail'in Barak Netanya takımına 113-89 yenildi. Gruptaki 3. maçında deplasmanda Barak Netanya'ya konuk olan Türk Telekom, Netanya kentindeki karşılaşmanın ilk periyodunu 33-30 geride tamamlarken, devre arasına da 58-51 geride girdi. Barak Netanya, 3. periyoduna 83-72 önde girdiği karşılaşmayı 113-89 kazandı. İsrail ekibinde Adrian Banks, 30 sayıyla maçın yıldızı olurken, Christopher Watson ile Anthony Younger 17'şer sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Türk Telekom'da ise Sani Becirovic 19, Rasim Başak 13, Diamon Simpsons 10 sayı üretti. Gruptaki 4. maçında Türk Telekom, 7 Aralık Salı günü İsveç'in Norrköping Dolphins takımını konuk edecek.