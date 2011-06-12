-TÜRK TELEKOM AVRUPA'NIN ARGE PROJELERİNDE İSTANBUL (A.A) - 12.06.2011 - Türk Telekom, Avrupa Birliği'nin EUREKA ARGE Programı altında faaliyet gösteren, Eurogia+ Kümesinin Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen ilk telekom operatörü oldu. Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, daha önce şirket, ICT sektöründe enerjinin verimli kullanılması için çalışan ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan GeSI'ye (Global e-Sustainability Initiative) üye olmuştu. Şirket, şimdi de Avrupa Birliği çatısı altında faaliyet gösteren ve Avrupa'nın önde gelen firmaları tarafından desteklenen uluslararası ARGE destek programı EUREKA'nın, Eurogia+ Kümesi'nin Yönetim Kurulu'na seçildi. Böylece Türk Telekom, Eurogia+ Kümesi'nin yönetim kuruluna seçilen ilk telekom operatörü oldu. Bu sayede Türk Telekom, enerji verimliliği ve düşük karbon salınımı konularının geliştirilmesinde görev alırken, Eurogia+'a gönderilecek ARGE projelerinin hayata geçirilmesinde de oy hakkı elde edecek. Böylelikle, enerji verimliliği ve düşük karbon salınımı konularında Avrupa'nın ARGE yol haritasında da söz sahibi olacak. Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Bozkurt, konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verdi: ''Türkiye'de telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri alanında uzmanlaşmış ARGE kadrosuyla uluslararası ARGE faaliyetlerinde bulunmayı ve ülkemizin bu alandaki başarılarını artırmayı hedefliyoruz. Avrupa Birliği içerisindeki çok uluslu ARGE projelerine sağladığımız katkı, daha önceki projelerde sergilemiş olduğu başarı ve derin teknoloji birikimi ile Türk Telekom, Eurogia+ Yönetim Kurulu'na katılma hakkına sahip olduk. Türk Telekom ve Türkiye adına önemli bir başarıya imza attığımız için çok mutluyuz.''