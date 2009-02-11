Türk Telekom avantaj yakaladı

Voleybol: Bayanlar Indesit Avrupa Şampiyonlar Ligi Türk Telekomspor: 3 – Rijeka Kvig:0



Salon: Selim Sırrı Tarcan

Hakemler: Milan Todorev xxx (Bulgaristan), Gadi Eizkovits xxx (İsrail)



Türk Telekomspor: Nilay Konar xxx, Aguero xxx, Güldeniz xxx, Poljak xxx, Nilay Benli xxx, Olga xxx (Funda xx, Mamadova xx)



Rijeka Kvig: Maras x, Kalebiç xx, Simiç x, Daniciç x, Milos x, Grbaç x (Dosen x, Miletiç x, Brciç x, Sinovciç x)



Setler: (25-15, 25-19, 25-21), Süre: 69 Dakika (22, 22, 25)



Voleybolda Bayanlar Indesit Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off ilk tur ilk maçında Türk Telekomspor, Hırvat temsilcisi Rijeka Kvig takımını 3-0 yenerek tur için avantaj sağladı. Karşılaşmanın rövanşı, 19 Şubat Perşembe günü Hırvatistan'ın Rijeka kentinde yapılacak ve play-off 2. turuna kalacak takım belli olacak.



Türk Telekomsporlu oyuncuların büyük özverisi



Bayanlar Indesıt Avrupa Şampiyonlar Ligi maçında bu akşam Hırvat rakibini set vermeden yenen Türk ekibinde, 6 oyuncu sakatlıklarına karşın takımda yer aldılar



Voleybolda Bayanlar Indesit Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off ilk tur maçında Hırvat ekibini Ankara'da konuk eden Türk Telekomspor'da, 6 oyuncu sakatlıklarına karşın arkadaşlarını yalnız bırakmadı.



Rakibini, 6 sakat oyuncusuna karşın set vermeden 3-0'luk skorla yenen Türk ekibinde Bahar, Özlem, Mamadova, Güldeniz, Nilay Konar ve Melis, sakatlık ve hastalıklarına karşın sahaya çıktılar.



Kulüp doktoru Bülent Kaymaz, karşılaşmada forma giyen oyunculardan Nilay Konar'ın sol baldırında yırtık, Güldeniz'in kolunda incinme bulunduğu ve bunun yanı sıra ağır gribal enfeksiyon geçirdiği, menüsküs ameliyatından yeni çıkan Mamadova'nın da sahada yer aldığını kaydetti.



Kenarda bekleyen ve sakatlıkları nedeniyle forma şansı bulamayan Bahar'ın boynunda fıtık olduğu, Özlem'in sol serçe parmağında kırık olduğu ve alçıya alındığı, Melis'in de bel fıtığı ameliyatı geçirdiği öğrenildi. Ayrıca sahada mücadele eden oyunculardan Güldeniz'in maçtan önceki süreçte 2 şişe serum aldığı bildirildi.

