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Spor

Türk Telekom Arena'nın kombine satışları başladı

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren maçlarını oynayacağı yeni stadı Türk Telekom Arena'nın sezonluk kombine kart satışları başlad

20 Eylül 2010 03:00

T24 - Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren maçlarını oynayacağı yeni stadı Türk Telekom Arena'nın sezonluk kombine kart satışları başladı.


Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kombine kart satışlarında önceliğin Ali Sami Yen Stadı'ndaki numaralı ve kapalı tribün koltuk sahiplerinde olacağı belirtildi.


GS Bonus kart sahiplerinin 4 Ekim tarihinden itibaren satın alabileceği kombine kartların, 1 Kasım tarihinde genel satışa çıkartılacağı belirtildi.


Kombine kart satışlarının ilk olarak 1,5 sezonu kapsayacağı, daha sonraki dönemlerde yıllık olarak devam edeceği ifade edildi. Kartların satışı, Ali Sami Yen Stadı'nın Büyükdere Caddesi tarafındaki yeni localarından yapılıyor.

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