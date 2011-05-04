-TÜRK TELEKOM ARENA'NIN DEVİR SÖZLEŞMESİ YAPILDI İSTANBUL (A.A) - 03.05.2011 - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Işın Çelebi, 14 Mayıs'taki seçimin Galatasaray camiasına hayırlı olmasının en büyük temennileri olduğunu söyledi. Kulüp İkinci Başkanı Çelebi, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nun Mecidiyeköy'deki kulüp binasında gerçekleştirilen haftalık toplantısı sonrası, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelebi, bugün Beyoğlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararla seçim yolunun açıldığını belirtirken, ''Seçimin sağlıklı bir şekilde olması en büyük temennimizdir. 14 Mayıs'taki seçim sonuçlarının Galatasaray camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Bu sonuçların yine Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda başarı getirmesini diliyoruz. Seçimin sağlıklı ve sükunet içinde olması için ne yapılması gerekiyorsa, yönetim olarak 14 Mayıs'a kadar üzerimize düşen ne varsa, onu yapmaya hazırlanıyoruz'' diye konuştu. -''TÜRK TELEKOM ARENA'NIN DEVRİ YAPILDI''- Türk Telekom Arena'nın 49 yıllık devir sözleşmesinin yapıldığını hatırlatan Çelebi, ''Stadın devir sözleşmesi yapıldı, 49 yıllık intifa hakkı alındı. Bu devir sözleşmesi ve intifa hakkı 30 gün içinde tapuya işlenecektir. Galatasaray için çok önemli bir aşamadır. Bütün imzalar tamamlanmıştır'' ifadelerini kullandı. -''27 MART İÇİMİZDEKİ YARA''- Işın Çelebi, sonuna yaklaştıkları görev süreleri içinde herhangi bir pişmanlıkları olup olmadığının sorulması üzerine, şunları söyledi: ''Ben 5 senedir Yönetim Kurulundayım. Özhan Canaydın'ın başkanlığı döneminde 2006 Mart'ında başladım ve şimdi bitiriyorum. Bitireceğimi de 2010 yılında açıklamıştım. Ama 27 Mart, (İdari açıdan ibrasızlığın yaşandığı Mali Genel Kurul Toplantısı) hepimiz için, içimizde çok ciddi bir yaradır. Bir daha Galatasaray camiasının 27 Mart benzeri tartışmaları yaşamamasını temenni ediyorum.'' -TARAFTAR PROTESTOSU- Sarı-kırmızılı yönetimin toplantısı sırasında kulüp binası önüne gelen bir taraftar, Polat yönetimini, pankartlarla protesto yaptı. Üzerinde, ''Kimseden bir fayda ummam. Dilenmem kol kanat. Kendi gök kubbemde kendi gezinirim. Bir eğik baş, boyunduruktan ağırdır boynuma. Fikri hür, vicdanı hür Galatasaraylıyım'', ''Adnan Polat, bir zamanlar bulunmazdı eşin'', ''Spor salonlarından, mahkeme salonlarına'', ''(Kümede kal Galatasaray) sizi hiç mi rahatsız etmedi?'' yazılı pankartları sırayla açarak uzun süre bekleyen taraftar, daha sonra Kulüp Başkanı Adnan Polat tarafından görüşmek için kulübe davet edildi. Kulüpten çıkışta adının Mustafa Özkan olduğunu açıklayan taraftar, bireysel olarak gelip, medeni bir şekilde protestosunu yaptığını belirtirken, ''Görüşmemizde Başkan kendi gerekçelerini anlattı. Ben de kendi nedenlerimi söyledim. Görüşmeye ikna olmak için çıkmadım zaten'' demekle yetindi. -ÖZEL GÜVENLİK ÖNLEMİ- Yönetim Kurulu toplantısı sırasında kulüp binasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Toplantının bitmesine yakın kulübe gelen sivil kıyafetli bir grup dikkati çekerken, bu kişilerin daha sonra bina çevresinde önlem aldıkları görüldü. İçlerinde polis ve özel güvenlik elemanları bulunduğu öğrenilen grubun, bir ihbar nedeniyle önlem aldıkları belirtildi.