Türk Telekom Arena'nın adı değişti

T24 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Seyrantepe'de yapılan stadın "Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena" adlandırıldığını belirterek Ali Sami Yen ismini Arena'da da yaşatacaklarını söyledi.

Adnan Polat, Seyrantepe'de inşa edilen ve 15 ocakta açılışı yapılacak olan stada, "Ali Sami Yen Spor Kompleksi ve Türk Telekom Arena" adının verileceğini söyledi.

Yeni yapılan Stada Ali Sami Yen Spor Kompleksi adının da verileceğini belirten Polat, "Galatasaray Spor Kulübü'nü Ali Sami Yen Bey kurdu. Ali Sami Yen Stadyumu'nu da efsane yapan Galatasaray taraftarıdır. İkisi bir araya geldiğinde muhteşem bir imaj çıktı. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Kapanışı Ali Sami Yen'e yakışır bir şekilde yaptık. Ancak şimdi Ali Sami Yen Stadı'nı Mecidiyeköy'de bırakıp, Türk Telekom Arena'ya bakmamız lazım. Bizim Seyrantepe'de yapılan stadın adı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi ve Türk Telekom Arena" ifadelerini kullandı.

Türk Telekom Arena'da Ajax ile oynanacak maça yoğun bir ilgi olduğunu ifade eden Adnan Polat, "Açılışta yaklaşık 47 bin kişi olacak. Taraftarlarımız orada olacak. Elimizde olan 12 bin bilet için 200 bin talep var. Biliyoruz ki bu işin sonunda bazı taraftarlarımız üzülecek. Belki de en yakınımızdakileri unutacağız. Elimizden geleni yapıyoruz, bizim imkanlarımız içinde olmayan şeyler var. Şimdiden taraftarlarımızın hoşgörüsüne sığınıyorum" şeklinde konuştu.



