Türk Telekom Arena'dan bu gece şampiyon çıkabilir

Lider Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi TT Arena'da ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak dev maçta Fırat Aydınus düdük çalacak. Ezeli rakiplerin 370. buluşmasında Cim-Bom kazanarak şampiyonluk kapısını iyice aralamak, sarı-lacivertliler ise rakibini zirvede yakalamak için ter akıtacak.

Milliyet'in haberine göre, Galatasaray'ın bu sezon başında kadrosuna kattığı Uruguaylı file bekçisi, performansıyla sarı-kırmızılı taraftarın gözdesi oldu. Ligde geride kalan 35 haftanın 34'ünde kaleyi koruyan 26 yaşındaki Muslera, sadece 23 gol yedi. Muslera, bu sezon kaleyi koruduğu 34 lig maçının 17'sini gol yemeden (1-1 biten Kardemir Karabükspor maçında oyun 0-0 iken 14. dakikada kırmızı kart gördü) tamamladı. Uruguaylı kaleci böylece takımın efsane kaleciler Taffarel ile Mondragon'un bir sezon içindeki 15'er maçlık gol yememe rekorlarını 17 müsabakaya çıkardı. Muslera, penaltıdan bir de gol attı.

Volkan'ın yüzü gülüyor

Volkan Demirel, ezeli rakibine karşı 20. kez kaleyi koruyacak. Fenerbahçe'de 10. sezonunu geçiren 31 yaşındaki milli kaleci, 14'ü lig, 4'ü Türkiye Kupası, 1'i de özel olmak üzere 19 Galatasaray derbisinde kalesinde toplam 17 gol gördü.

Galatasaray'a karşı oynadığı 19 maçtan 8'inde kalesini gole kapatan milli kaleci, 14 lig maçında 11 kez gol yeme üzüntüsü yaşadı. Volkan'ın kaleyi koruduğu 19 derbide Fenerbahçe, Galatasary'ı 11 kez yenerken, 4 kez berabere kaldı, sadece 4 kez yenildi. Tecrübeli file bekçisi, bu sezon takımının oynadığı 4 derbide toplam 7 gol yedi.

