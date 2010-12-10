-TÜRK TELEKOM ARENA'DA AÇILIŞ 15 OCAK'TA İSTANBUL (A.A) - 10.12.2010 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ile Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, inşasında son aşamaya gelinen Türk Telekom Arena'yı gezdi. Adnan Polat, Türk Telekom Arena'nın açılış tarihi olarak 15 Ocak 2011'i verdi. Adnan Polat ile Yunus Akgül, beraberlerinde sarı-kırmızılı takımın yöneticileri Işın Çelebi, Ali Haşhaş, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bekir Yunus Uçar ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Tamer Taşpınar'la birlikte Türk Telekom Arena'da incelemelerde bulundu. Basın mensuplarına açıklama yapan Adnan Polat, Türk Telekom Arena'nın mülkiyetinin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne devredileceğini ve stadın yönetimini birlikte yapacaklarını kaydederken, ''Stadın bitme noktasına geldiği bu günlerde durumu görmek üzere buradalar. Bugün tesisle ilgili birtakım görüşmeler yapacağız'' dedi. -''AÇILIŞ 15 OCAK'TA''- Adnan Polat, Türk Telekom Arena'nın açılış tarihi olarak 15 Ocak 2011'i verdi. ''Türk Telekom Arena'nın açılış tarihi 15 Ocak Cumartesi günü saat 19.00 olacak. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan da açılışa katılacağını bildirdi'' diyen Polat, şunları söyledi: ''Açılışla ilgili daha sonra ayrıntılı bilgilendirmeyi yapacağız. Bu stadın temelinin atıldığı, hatta protokolünün yapıldığı günden bu yana çok insanın emeği geçti. Ancak bu stadın yapımıyla ilgili bugüne kadar tüm projelere sahip çıkan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Kendisine müteşekkiriz. Bizi hiç yalnız bırakmadı, hep zaman yanımızda oldu. Her problemimizi çözdü. Burası neticede İstanbul'un, Türkiye'nin stadı olacak. Bugünden itibaren 15 Ocak'a kadar geri sayım başlamıştır.'' -YUNUS AKGÜL- Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül de Türk Telekom Arena'da gelinen noktaya dikkati çekerek, ''Türk sporuna muhteşem bir eser kazandırmanın gururunu yaşıyoruz'' diye konuştu. Televizyonlarda ve gazetelerde bazı kişilerin çıkıp, Türk Telekom Arena'nın ilk hayalini kurduklarını ileri sürüp, birbirlerine teşekkür ettiklerini aktaran Akgül, ''Bu statla ilgili teşekkür edilmesi gereken tek kişi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dır'' dedi.