Türk Telekom Arena para bastı

T24 - Galatasaray, Türk Telekom Arena'daki daha ilk maçta bilet satışından 1 milyon 142 bin TL gelir elde etti.







Galatasaray, Türk Telekom Arena'daki daha ilk maçta ekonomik olarak çağ atlayacağını gösterdi. Sarı kırmızılı takımın Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada sadece bilet satışından 1 milyon 142 bin TL gelir elde edildi. Bu rakam ise Cim Bom'un gelecekte parasal anlamda şaha kalkacağının göstergesi.



Çünkü geçen sezon Ali Sami Yen'deki maçlarda G.Saray elektrik parasını bile çıkartamıyordu. Akşam gazetesinin haberine göre; Sami Yen cehenneminde oynanan maçlarında ortalama 150 bin TL gelir elde eden Cim Bom, F.Bahçe ve Beşiktaş derbilerinde ise ancak 650 bin TL'ye ulaşabiliyordu. Bu rakam ise Türk Telekom Arena'da Sivas maçında bile 1.2 milyona çıktı.



Derbi 2.5 milyon Servet'in tarihe geçtiği maçta 20 bin kombinesi olan taraftar tribünde yerini alırken 23 bin 910 da bilet satıldı. Yani maçı toplam 43 bin 910 kişi izledi, toplamda gelir sadece tribünden 7'ye katladı.. Bu rakamın derbilerde ise rahatlıkla 2.5 milyonu bulması bekleniyor. Peki gelir sadece bu kadar mı? 60 MİLYON $ HARİÇ G.SARAY, işletmeciye verdiği kiralık yerlerden ve G.Saray Tır'ından da önemli gelir sağladı. Sivas maçının cirosunun ise 1.5 milyon TL'yi bulduğu öğrenildi. Tabii bu gelire G.Saray'ın toplamda 60 milyon dolar gelir sağladığı 157 loca ve 4 bin 500 VIP koltuğun bedeli dahil değil..



Fener'i böyle geçecekler G.Saray'ın hedefi Şükrü Saracoğlu'nun gelirini geçip F.Bahçe'yi yakalamak. F.Bahçe 22 bin kombineye oynarken 30 bin seyirci ortalaması yakalıyor. G.Saray 40 bin ortalamaya ulaşırsa avrupa dahil 20-25 iç saha maçından sadece 30 milyon Tl gişe geliri elde edecek.



Yemek içmek ateş pahası



Hamburger: 12 TL



Sandviç: 16 TL



Kola: 8 TL



Çay: 4 TL



Sahlep: 6 TL



Tavuk-Ayran: 15 TL



Sosisli: 16 TL (VİP Büfe)



Sosisli: 10 TL (Dilber Büfe)





