-TÜRK TELEKOM ARENA HIZLA TAMAMLANIYOR İSTANBUL (A.A) - 09.10.2010 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Seyrantepe'de inşası devam eden ve Galatasaray Futbol Takımı'nın sezonun ikinci yarısında maçlarını yapmaya hazırlandığı Türk Telekom Arena'da incelemelerde bulundu. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Erdoğan Bayraktar, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ve diğer yetkililerle birlikte önce bağlantı yollarının çalışmalarını, daha sonra da Türk Telekom Arena'yı gezen Bakan Yıldırım, gelinen son durumla ilgili bilgi aldı. İncelemelerin ardından düzenlenen toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım, Türk Telekom Arena'nın inşaatında sona gelindiğini belirtirken, ''Artık az bir zaman kaldı. İnşallah ocak ayı içinde görkemli bir açılışla, Türkiye'nin ilklerine sahip, 2016 standartlarına göre inşa edilmiş, en önemli stadımızı spor camiamıza kazandırmış olacağız'' dedi. Türk Telekom Arena'nın inşa sürecinde yaşanan sıkıntıları hatırlatan Bakan Yıldırım, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu projeye verdiği desteğe vurgu yaparak, ''İlk başından beri bu projeye emek veren, fikir babası olan ve bugün hayatta olmayan Galatasaray camiasının önemli isimlerinden Özhan Canaydın Bey başta olmak üzere tüm katkı sağlayanlara teşekkür ediyoruz. Her türlü soruna rağmen bu projeyi hükümetimiz en öncelikli proje olarak gördü. Başta Sayın Başbakanımız ele aldı ve destekledi. Onun dirayeti ve talimatlarıyla olmaz işler olur hale geldi. Bugün İstanbulumuza bu güzel eseri kazandırmaya çok yakınız'' ifadelerini kullandı. -''ATATÜRK OLİMPİYAT STADI ÖRNEĞİ VAR''- Binali Yıldırım, önlerinde bir Atatürk Olimpiyat Stadı örneği bulunduğunu dile getirirken, şunları söyledi: ''Atatürk Olimpiyat Stadı'nın açıldığında yaşanan sorunlar hala hepimizin hafızalarında duruyor. Stadı 10 dakikada boşaltıyorsunuz ama insanların yarım günü orada kapana kısılmış gibi, ana yollara ulaşabilmek için geçiyor. Bir anlamda zevk için, futbol seyretmek için, futbolla özdeşleşmek için oraya gelen binlerce taraftar, kaosla, eziyetle karşı karşıya kaldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaşananların burada yaşanmaması için TOKİ, Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Galatasaray Kulübü el ele verdi. Hem stadın en iyi şekilde yapılıp hizmet vermesi, hem de stada yapılacak bağlantı yollarının eş zamanlı bir şekilde tamamlanması için güzel bir çalışma gerçekleştirdik.'' Bugün yaptığı ziyaretin gerçek amacının, ek bağlantı yolları ihtiyacının ortaya çıkması olduğunu vurgulayan Bakan Binali Yıldırım, şöyle devam etti: ''Daha önce kararlaştırılan çalışmaya göre Fatih Sultan Mehmet Köprüsü giriş-çıkış yolları dışında, bir kaç noktadan daha bağlantı yolu yapılması ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Stadın 60 civarında çıkışı var ve 10 dakikada doldurup boşaltabiliyorsunuz. Ama onun devamında akış aynı paralelde olmazsa, burada bir sıkıntı, kaos yaşanabilir. Stadın boşaltılması ve taraftarların anayollara intikalinin 1 saat içinde gerçekleşmesi gerekiyor. Bunun için de yaptığımız bağlantı yollarına ilave yeni bağlantı yolları yapma ihtiyacı ortaya çıktı. Bugün de bunun kararlarını verdik.'' -GALATASARAY'A FENERBAHÇE GÖNDERMESİ- Türk Telekom Arena'da gelinen noktayı yakından görmek için bugünkü ziyareti gerçekleştirdiğini aktaran Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Galatasaray'a da Fenerbahçe karşısında genelde alınan kötü sonuçlar nedeniyle göndermede bulundu. Fenerbahçe-Galatasaray maçlarına her gittiğinde sarı-kırmızılı takımın yenildiğini söyleyen Bakan Yıldırım, ''İnşallah Galatasaray'ın kendi stadında bu gelenek tersine olur. Adnan Polat, 'Sayın Bakanım, maçlara geldiğinde yeniliyoruz. Bari gelme' dedi ve bir süre maçlara gitmeye ara verdim'' şeklinde konuştu. -BAYRAKTAR: ''ZAMANINDA MUTLAKA BİTECEK''- TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar da Türk Telekom Arena'nın inşasında başlangıç aşamasından itibaren yaşadıkları zorlukları dile getirirken, planlanan sürede inşaatın biteceğini söyledi. Yaşanan sıkıntıların özellikle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı talimatlarıyla aşıldığını anlatan Bayraktar, ''Bu stat mutlaka zamanında bitecek ve İstanbul'un marka değerine katkı sağlayacaktır'' dedi. -POLAT: ''OCAK AYINDA AÇILIŞ YAPACAĞIZ''- Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ise daha önce 29 Ekim olarak duyurulan stat açılış tarihi olarak ocak ayını telaffuz etti. Stat inşasında final dönemine geldiklerini kaydeden Adnan Polat, ''Ocak ayında inşallah stat açılışını yapacağız. Buraya emeği geçen çok insan var. Özellikle altını çizerek söylüyorum ki bu projede bizi yalnız bırakmayan Sayın Başbakana biz müteşekkiriz. Sayın Ulaştırma Bakanımız çevre yoluyla ilgili hassasiyet gösterdi. Ufak bir problemimiz oldu ve onu da çözeceğiz'' ifadelerini kullandı. Öte yandan, başkan Polat, milli takımda sakatlanan Arda Turan'la ilgili basın mensuplarının yönelttiği soruları ise bu konuyu şimdi konuşmak istemediğini belirterek cevapsız bıraktı.