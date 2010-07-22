-TÜRK TELEKOM ARENA ÇALIŞMALAR TAM GAZ İSTANBUL (A.A) - 22.07.2010 - Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Stat Komitesi Başkanı Işın Çelebi, Türk Telekom Arena Stadı'nın yapımında 1.260 kişinin tam zamanlı olarak iki vardiya çalıştığını belirterek, stadın 29 Ekim 2010'da tamamlanmasının planlandığını söyledi. Halen iç mimarisiyle ilgili çalışmaların devam ettiği ve 2010-2011 sezonunun ikinci yarısından itibaren Galatasaray'ın maçlarına ev sahipliği yapacak Türk Telekom Arena'da düzenlenen basın gezisinde konuşan Çelebi, stadın yapımında 1.260 kişinin tam zamanlı olarak iki vardiya çalıştığını belirterek, stadın 29 Ekim 2010'da tamamlanmasının planlandığını söyledi. Çelebi, ''Bu stadın yapımında çok Einstein'lar görev aldı. Bu, bütün Galatasaray camiasının hayallerinin ürünü bir eser. Boğaziçi Köprüsü gibi, İstanbul'un simgesi olacağına inanıyorum'' dedi. Türk Telekom Arena'nın sadece 15 günde bir maçların yapıldığı bir alan olmayacağını vurgulayarak, ''Stat, ekonomik anlamda eğlence ve kongre merkezi olarak da önemli katkı sağlayacak. Eğlence sektöründe böyle bir tesis bulunmuyor. Burası, 49 yıl boyunca bir spor kompleksi, kültür ve eğlence merkezi olarak düşünülmesi gereken bir yer'' diye konuştu. -''10 YILDA 28 BİN SPORCUYA DESTEK''- Türk Telekom Pazarlama ve İletişim Başkanı Erem Demircan da, sosyal sorumluluk alanında üç ana odak noktalarının eğitim, çevre ve spor olduğunu belirterek, geçen 10 yılda 28 bin sporcuya destek verdiklerini kaydetti. Türk Telekom olarak 5 yıl süreyle Galatasaray ve Trabzonspor'un ana sponsorluğunu, Fenerbahçe'nin co-sponsorluğunu üstlendiklerini söyleyen Demircan, Beşiktaş'la da 2 senedir devam eden geniş tabanlı bir işbirlikleri bulunduğunu belirtti. Avea ve TTNet'in de futbola verdiği destekler konusunda bilgi veren Demircan, Türk Telekom Arena dışında diğer takımların stadlarına da destek sağladıklarını ifade etti. Demircan, ''Bu kapsamda, Fenerbahçe Sükrü Saraçoğlu stadının tribün sponsorluğu ile Fenerbahçe Spor Kulübü Türk Telekom Ankara Gölbaşı Tesisleri'nin sponsorluğunu üstleniyoruz. Aynı zamanda Trabzonspor Türk Telekom Tribünü ve Trabzonspor Türk Telekom Haluk Ulusoy Tesisleri ile yine benzer sponsorluk çalışmalarımız bulunuyor. Beşiktaş'a da İnönü stadındaki reklam çalışmalarımızla destek veriyoruz'' diye konuştu. -''FİYATLAR ALİ SAMİ YEN'DEN FARKLI OLMAYACAK''- Galatasaray Spor Kulübü Mimari Projeler Müdürü Coşkun Peküstün tarafından verilen bilgilere göre, 41 bini standart olmak üzere 52 bin 647 seyirci kapasitesine sahip statta misafir taraftarlara yönelik 2 bin 650 koltuk bulunacak. Stadın inşası sırasında üst tribünler planlanandan daha dik şekilde yapılarak, 2016 kriterlerini karşılar hale getirildi. Bu haliyle Türk Telekom Arena, bütünüyle UEFA ve 2016 kriterlerini karşılar durumda bulunuyor. Oturma alanlarında en öndeki 8 sıranın yağmur almaya açık olması nedeniyle çatı iki taraftan 10'ar metre uzatıldı, ancak bu kısım şeffaf malzeme ile kaplanarak güneş ışığından faydalanma imkanı korundu. Çeşitli tartışmalara konu olan çatının kapatılmasına imkan verecek kapakların ise 2011 yılının yaz aylarında yapılması planlanıyor. Çimlerin ise önemli bir kısmının, kapalı olan statlardaki örneklere benzer şekilde senede bir kez yenilenmesi düşünülüyor. Maç ya da etkinlik bitimlerinde metro seferleri de göz önünde bulundurulduğunda stadın boşalmasının 45 dakikayı bulabileceği öngörülerek, bu nedenle yeme-içme alanları ile maç sonrası etkinlikler, çeşitli animasyonlar planlanıyor. Peküstün, bilet fiyatlarına ilişkin olarak, ''Günlük ve kombine biletler için fiyatlar Ali Sami Yen'den çok farklı olmayacak. Süit ve localar için aynı şeyi söyleyemeyiz ama onların da çoğu satıldı zaten'' dedi. Coşkun Peküstün, tribünlerin isim hakkının satılması gibi planlarının da bulunduğunu söyledi.