-TÜRK TELEKOM ALTYAPISINI AVRUPA'YA YAYDI HANNOVER (A.A) - 02.03.2011 - Türk Telekom Genel Müdürü Gökhan Bozkurt, 16 ülkede 30 bin kilometre fiber optik ağa sahip Pantel şirketini satın aldıklarını belirterek, ''İletişim altyapımızı bu satın almayla Avrupa'ya yaymış olduk'' dedi. Bozkurt, Türk Telekom Grubu CEO'su Hakam Kanafani ile birlikte Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT fuarında Türk gazetecilerle bir araya geldi. Açılışta Almanya Başbakanı Angela Merkel'le aralarında geçen sohbeti anlatan Bozkurt, Merkel'in Türk Telekom'un tüm Avrupa'ya yayılan fiber optik altyapısını gösteren haritayı görünce şaşırdığını söyledi. Bozkurt, Merkel'in ''bu altyapının hepsi gerçekten sizin mi?'' diye sorduğunu belirtti. Bozkurt, 16 ülkede 30 bin kilometreye yakın fiber optik ağa sahip Pantel şirketini satın aldıklarını kaydederek, ''İletişim altyapımızı bu satın alma ile Avrupa'ya yaymış olduk. Türk Telekom altyapısı artık Türkiye sınırları dışında da iletişim altyapısına sahip'' dedi. -TEKNOLOJİ VE ALTYAPIYA 9 MİLYAR- Gökhan Bozkurt, 2005 yılında özelleştirilen Türk Telekom'un, o dönemde sadece bir sabit hat operatörü olarak faaliyet gösterdiğini, bugün ise 9 şirketlik bir iletişim ve teknoloji grubu haline geldiğini anlattı. İletişim ve teknoloji dünyasının kalbinin attığı CeBIT fuarını, Türk Telekom teknoloji şirketlerinin ürünlerinin sergilemesi için iyi bir fırsat olarak gördüklerini kaydeden Bozkurt, şöyle devam etti: ''Son 5 yılda teknolojiye ve altyapıya yaptığımız yatırım toplamı 9 milyar lirayı buldu. Dünya şirketlerinin ekonomik daralma nedeniyle frene bastığı dönemlerde bile yatırımlarımız hız kesmedi. Bugün bu fuarda sergilenen Türk Telekom teknolojileri yaptığımız yatırımların sonuçlarını görmek açısından bize heyecan veriyor.'' -''TEKNOLOJİ İHRAÇ EDİYORUZ''- Türkiye'nin teknoloji ihraç eder hale gelmesinin Türk Telekom için önemli olduğuna dikkati çeken Bozkurt, ''Bu hedefte Türk Telekom da Türk mühendislerin geliştirdiği ürünleri bölgemize ihraç ederek katkıda bulunuyor. Altyapımızı Pantel ile birlikte Avrupa'ya uzattık, geliştirdiğimiz teknolojileri de Avrupa'nın kalbinde CeBIT fuarında tanıtıyoruz'' dedi. -''ADSL KULLANICISI 7 MİLYONA YAKLAŞTI''- Türkiye'nin internet alanında yaşadığı gelişmeye de değinen Bozkurt, ''2002 yılında neredeyse yok denecek kadar az olan ADSL kullanıcı sayısı bugün 7 milyona yaklaşmış durumda. Yarıdan fazlası da sınırsız internet kullanıyor. Son 2 yılda kişi başına data kullanımı 6 gigabayt seviyesinden 15 gigabayta yaklaşmış durumda. Müşterilerimize en yeni teknolojileri daha fazla kullanmak istiyor, biz de yatırımlarımızla bu talebi karşılamak için adımlar atıyoruz" diye konuştu. Almanya'da Türk vatandaşlarına ne gibi hizmetler sunulabileceği konusunda da çalıştıklarını anlatan Bozkurt, şunları kaydetti: ''Türk Telekom'un en büyük hedefi, var olan bütün gücünü, müşterilerin etkinliğini en üst düzeye çıkarmaktır. Bugün verdiğimiz hız ve kapasite yetmiyor. Daha iyisini yapmak zorundayız, daha iyisini sunmak zorundayız. En büyük amacımız bu hizmetleri üst noktaya kadar götürebilmektir. İkinci olarak teknolojiye çok büyük önem veriyoruz. Türkiye'nin artık teknoloji ihraç eder hale gelmesini istiyoruz. Türkiye, sadece ülkede yaptıklarıyla değil, dünyada, bölgede yaptıklarıyla tanınsın istiyoruz. Onun için şirketlerimizle dünyanın her yerindeyiz. Türk mühendislerinin bu güzel çalışmalarını dünyaya sunmak istiyoruz. Teknolojik alanında üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.''