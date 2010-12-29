-TÜRK TELEKOM: 97 - ALİAĞA PETKİM: 94 ANKARA (A.A) - 29.12.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Türk Telekom, sahasında konuk ettiği Aliağa Petkim'i 97-94 yendi. Aliağa Petkim, karşılaşmaya Hüseyin'in 3 sayılık basketiyle başlarken, Türk Telekom rakibine Ceyhun'un sayılarıyla karşılık verdi. Özellikle Hüseyin ve Fitch ikilisiyle dış atışlarda yüksek bir yüzde yakalayan konuk ekip, 4. dakikayı 12-4 üstün geçti. Bu dakikadan sonra özellikle savunmada daha etkili bir oyun ortaya koyan Türk Telekom, yakaladığı 9-2'lik seriyle 7. dakika içinde farkı 1 sayıya (14-13) indirdi. Fitch ve Hüseyin'in skorer oyunlarını sürdürmesiyle rakibinin öne geçme çabalarına izin vermeyen Aliağa Petkim, ilk çeyreği 19-15 önde bitirdi. 2. periyota her iki takım da hücum organizasyonlarında sıkıntılar yaşayarak girdi. Wesson'ın pota altındaki etkili oyunuyla biraz olsun rahatlayan başkent ekibi, 13. dakikada 23-23'lük skorla beraberliği sağladı. Hunter'ın boyalı alanı iyi kullanması ve üst üste basketleriyle kontrolü yeniden eline alan konuk ekip, 15. dakikaya da 30-26 üstün girdi. Bu dakikalarda 3 sayılık basketlerle sonuca giden Türk Telekom, 10-4'lük bir seri bularak, 17. dakikada 36-34 öne geçti. Barış ve Polat'ın dış atışlardan bulduğu basketlerle oyundan kopmayan Aliağa Petkim, Ceyhun'un son saniyede attığı baskete engel olamayınca, devre 43-43 eşitlikle tamamlandı. Aliağa Petkim, 3. periyodun ilk dakikalarında Fitch ve Randle ikilisiyle üst üste 3 sayılık basketler buldu. Rasim'in dış atışlarıyla rakibine karşılık veren Türk Telekom, savunmasında Randle'ı durdurmakta zorlanınca, konuk takım 24. dakikayı da 53-51 üstün geçti. Karşılıklı basketlerle geçilen bu dakikalarda Mehmet ile art arda sayılar üreten başkent temsilcisi, 27. dakikaya 61-58 önde girdi. Rasim ve Becirovic'in basketleriyle üstünlüğünü sürdüren Türk Telekom, periyodu 67-60 önde bitiren takım oldu. Son çeyreğe çok etkili bir oyun sergileyerek başlayan Türk Telekom, yaptığı sert savunmayla rakibini hataya zorlarken, hücumda da Rasim ve Mehmet ile sonuca giderek, 33. dakika içinde farkı çift haneli sayılara taşıdı ve 77-64 öne geçti. Rakibinin baskılı savunması karşısında kontrollü bir oyun sergileyen Türk Telekom, farkı giderek açtı ve 34. dakikayı da 89-73 önde geçti. Özellikle Fitch ve Randle'ın basketleriyle 9-0'lık seri yakalayan Aliağa Petkim, bitime 1 dakika 45 saniye kala farkı 7 sayıya kadar indirdi. Fitch ile dış şutlarda yüksek yüzdeyle oynamaya devam eden konuk takım, bitime 18 saniye kala da skoru 95-94 yaparak farkı 1 sayıya kadar düşürdü. Kazanılan serbest atışları Becirovic ile sayıya çeviren Türk Telekom, karşılaşmadan 97-94 galip ayrılmayı başardı. Salon: Atatürk Hakemler: Mehmet Keseratar x, Kaan Büyükçil x, Ozan Çakar x Türk Telekom: Wesson xx 14, Mehmet xxx 16, Yunus xxx 17, Stiemsma x 2, Ceyhun xx 11, Adem x 3, Becirovic xx 13, Schaffartzik x 3, Rasim xxx 18 Aliağa Petkim: Barış xx 8, Hüseyin xx 11, Randle xxx 16, Fitch xxxx 30, Hunter xxx 17, Levent x 2, Kaan x, Polat xx 10, Ersan x, İlkay x 1. periyot: 15-19 Devre: 43-43 3. periyot: 67-60 Beş faulle çıkanlar: 34.39 Barış (Aliağa Petkim), 39.33 Mehmet (Türk Telekom)