-Türk Telekom: 88 - Beşiktaş Milangaz: 97 ANKARA (A.A) - 28.10.2011 - Beko Basketbol Ligi 3. hafta mücadelesinde Türk Telekom, Ankara'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş'a 97-88 yenildi. İlk dakikalarda skor üstünlüğünü eline alan Beşiktaş, 5. dakikaya 16-8'lık skorla önde girdi. Mehmet Okur'un boyalı alan içinden ve dışından bulduğu basketlerle farkı kapatmak isteyen Türk Telekom, son hücumda Deron Williams'ın basketine engel olamayınca ilk çeyrek, 27-23 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı. 2. periyota üst üste bulduğu basketlerle başlayan Ankara temsilcisi, iyi savunma yapamayınca Beşiktaş, 15. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 33-43. İlk yarının son dakikalarında sert savunma yapan siyah beyazlılar, soyunma odasına 54-38 önde girdi. İkinci yarıda boyalı alandan Semih Erden ve dışarıdan da Deron Williams ile basketler bulan Beşiktaş, 27. dakikada durumu 54-69'a getirdi. Türk Telekom, rakibinin hücum silahlarını durdurmakta zorlandı. Bunun üzerine sert savunma yapmaya başlayan Türk Telekom, yakaladığı 9-1'lik seriyle farkı tek hanelere indirdi: 63-70. Final periyoduna 72-63'lük üstünlükle giren Beşiktaş, çeyreğin ilk dakikalarında skorer oyununu sürdüren Darius Washington'a Deron Williams'ın iyi oyunuyla yanıt vermesiyle son 5 dakikaya 85-69 siyah beyazlıların üstünlüğüyle girildi. Ankara temsilcisi Mehmet Okur–Simas Jasaitis ikilisinin üçlükleri ile oyuna yeniden ortak olmak isterken, Williams ile aradaki farkın kapanmasına izin vermeyen Beşiktaş Milangaz, Türk Telekom'u 97-88 yendi. Salon: Ankara Hakemler: Rüştü Nuran xxx, Alper Altuğ Köselerli xxx, Ali Şakacı xxx Türk Telekom: Muratcan Güler xx 6, Nedim Yücel xx 2, Ali Karadeniz xx 8, Darius Washington 29 xxx, Bekir Yarangüme xx 6, Barış Gökalp x, Gökhan Karabıyık x, Mehmet Okur xx 18, Can Uğur Öğüt x, Ceyhun Altay x 2, Simas Jasaitis xx 13, Kaspars Kambala x 4 Beşiktaş Milangaz: Mehmet Yağmur x 3, Zoran Ergec xxx 10, Deron Williams xxx 23, Semih Erden xx 15, Can Akın x 3, Marcelus Kemp xxx 25, David Hawkins xx 8, Ersin Dağlı xx 8, Barış Hersek x 2, 1. periyot: 23-27 Devre: 38-54 3. periyot: 63-72