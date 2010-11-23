-TÜRK TELEKOM: 85 - BELGACOM LIEGE: 94 ANKARA (A.A) - 23.11.2010 - Basketbolda FIBA EuroChallenge (D) Grubu'nda mücadele eden Türk Telekom, sahasında Belçika'nın Belgacom Liege takımına 94-85 mağlup olarak gruptaki ikinci maçını da kaybetti. Karşılaşmaya Jenkins-Muya ikilisinin basketleriyle iyi başlayan Belgacom Liege karşısında hücumda istediği ritmi bulamayan Türk Telekom, ilk üç dakikayı 9-3 geride tamamladı. Bu dakikadan sonra Wesson ile hızlı hücumlardan sayı bulmaya başlayan Türk Telekom, savunmada rakibinin dış atıştan bulduğu basketlere engel olamadı. Griffin'in pota altındaki basketleriyle oyun kontrolünü elinde tutan konuk takım, 7. dakikayı 15-10 önde geçti. Periyodun sonlarına doğru alan savunması yapan Türk Telekom, rakibinin dış atışlardan yüksek şut yüzdesiyle oynamasına engel olamadı. Simpson-Yunus ikilisiyle farkı kapatmaya çalışan lacivert-beyazlılar, savunmada Muya'yı durduramayınca, 1. periyotu 24-19 geride kapattı. 2. periyota alan savunması yaparak başlayan rakibi karşısında Becirovic ile sayılar bulan Türk Telekom, pota altı savunmasında Griffin'i durdurmakta oldukça zorlandı. Konuk takım, bu oyuncunun skorer oyunu sonrasında 14. dakikaya 6 sayı farkla önde girdi: (30-24). Rasim-Orhan ikilisiyle boyalı alandan ve dış atışlardan üst üste skor üreten Türk Telekom, rakibinin hücumdaki hızını kesti ve yakaladığı 9-0'lık seriyle 16 dakika içinde karşılaşmada ilk kez öne geçti: (33-30). Bu dakikadan sonra hücumdaki skor sıkıntısını Bozeman-Jenkins ikilisiyle sonlandıran Belgacom Liege, Türk Telekom'un serisine 12-2'lik seriyle karşılık verdi ve devrenin son iki dakikasına 42-35 önde girdi. Son iki dakikada Türk Telekom'un oyunda yeniden üstünlüğü ele geçirmesiyle devre 46-46 berabere tamamlandı. 3. periyotta rakibinin etkili isimlerini durduran Türk Telekom, bu başarısını oyunun hücum kısmına yansıtamayınca Belgacom Liege, 25. dakikayı 49-48'lik skorla önde geçti. Skor bakımından oldukça kısır geçen oyunun bu bölümünde, Ceyhun-Simpson ile serbest atışlardan basketler bulan Türk Telekom, 27. dakika içinde oyunda dengeyi yakaladı: (53-53). Final periyotuna doğru iki takım da oyunun savunma tarafında etkili olmaya başladı. Maçın etkili ismi Griffin ile boyalı alandan sayılar üreten konuk takım karşısında Yunus ile farkı indirmeyi çalışan Türk Telekom, bu isteğinde başarılı olamadı. Belgacom Liege, bu periyotu da 2 sayı farkla 64-62 önde bitirdi. 4. çeyreğe Schaffartzik'in dış atışlardan bulduğu basketlerle etkili başlayan Türk Telekom, Jenkins'in sayılarına engel olamasa da 33. dakikaya 71-69 önde girdi. Bu dakikadan sonra Matela ile üst üste üç sayılık basketler bulan konuk ekip, 13-0'lık seri yakalayarak 35. dakika sonunda skor üstünlüğünü tekrar ele geçirdi: (71-82). Karşılaşmanın sonlarına doğru dış atışlardan skor üreten Türk Telekom, rakibinin farkı çift haneli sayılara çıkarmasına engel olamadı. Hücumda acele şut seçimlerine yönelen lacivert beyazlılar, savunmada rakibine kolay sayı bulma şansı verince, Belçika temsilcisi karşılaşmayı 94-85 kazandı. Türk Telekom, grubundaki üçüncü maçında 30 Kasım Salı günü deplasmanda İsrail'in Barak Netanya takımıyla karşılaşacak. Salon: Atatürk Hakemler: Aleksander Gorshkov xx (Rusya), Marko Vuckovic xx (Slovenya), Aliaksandr Syrytsa xx (Belarus) Türk Telekom: Wesson xx 11, Schaffartzik xx 14, Rasim x 5, Yunus xx 13, Gaffney x, Simpson xx 14, Becirovic xxx 16, Orhan x 3, Mehmet x 5, Ceyhun x 4 Belgacom Liege: Muya xx 7, Mawejanangila x 8, Jenkins xxx 18, Stipanovic x, Griffin xxx 22, Matela xxx 25, Bozeman x 5, Gillet x, Collette x 9 1. periyot: 19-24 Devre: 46-46 3. Periyot: 64-62