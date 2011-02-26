-TÜRK TELEKOM: 84 - ERDEMİRSPOR: 86 ANKARA (A.A) - 26.02.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Türk Telekom, sahasında Erdemirspor'a 86-84 yenildi. Karşılaşmaya hücumda başarılı bir oyun sergileyerek başlayan Erdemirspor, Hakan ve Nathan'ın basketleriyle henüz ilk dakika içinde 5-0 öne geçti. Konuk takım, 3. dakikada farkı 11 sayıya (13-2) çıkardı. Randle ile üst üste basketler üreten rakibine Hakan ile karşılık veren konuk takım, ilk periyodu 26-22 önde bitirdi. Karşılıklı basketlerle başlayan 2. çeyrekte, ribaundlarda rakibine üstünlük sağlayan Erdemirspor, 14. dakikayı 32-28 üstün geçti. Türk Telekom, 16. dakika içinde skorda eşitliği sağladı: (32-32). Erkan ile art arda basketler üreten Erdemirspor, rakibine 12-6'lık seriyle karşılık verdi ve devreyi 44-38 üstün tamamladı. 3. periyoda Erdemirspor Nathan, Türk Telekom ise Yunus'un basketleriyle girdi. Wesson'ın devreye girmesiyle oyundan kopmayan Türk Telekom, Randle'ın da 3 sayılık basketiyle 24. dakikada farkı 3 sayıya kadar indirdi: (52-49). Savunmasını sertleştiren ve rakibine kolay sayı bulma şansı tanımayan Erdemirspor, 27. dakika içinde farkı 14 sayıya (65-51) kadar çıkardı. Periyot, 70-58 Erdemirspor lehine sonuçlandı. Son çeyreğe tam saha baskı yaparak giren Türk Telekom, bu periyottaki ilk sayılarına Adem'in 3 sayı çizgisinin gerisinden yaptığı başarılı atışla ulaştı. Pota altını başarıyla savunan ve rakip takımın uzun oyuncularını boyalı alana sokmayan başkent ekibi, 34. dakika içinde farkı tek haneli sayılara (74-67) indirdi. Thomas'ın pota altından bulduğu basketle rahatlayan Erdemirspor, Barbour'un da skora katkı vermesiyle 36. dakikaya 7 sayı farkla 78-71 önde girdi. Türk Telekom, bitime 2 dakika kala farkı 2 sayıya (81-79) düşürdü. Randle'ın serbest atışlardan ürettiği sayılarla skora denge getiren Türk Telekom, Erkan'ın basketine engel olamayınca, Erdemirspor son 29 saniyeye 83-81 önde girdi. Becirovic ile 3 sayılık basket bulan Türk Telekom karşısında yine Erkan ile sonuca giden Erdemirspor, karşılaşmadan da 86-84 galip ayrıldı. Erdemirspor forması giyen Berent Kavaklıoğlu'nun maçın ilk periyodunda burnu kırıldı. Salon: Atatürk Hakemler: Engin Kennerman xx, Serkan Emlek xx, Semih Vural xx Türk Telekom: Wesson xx 11, Becirovic xx 12, Mehmet x, Rasim x 6, Ceyhun xx 8, Yunus xx 12, Stiemsma xx 6, Randle xxx 21, Jagla x, Adem xx 8 Erdemirspor: Altan x 4, Thomas x 2, Hakan xxx 20, Erkan xxx 18, Nathan xxx 23, Berent x, Emre x 2, Barbour xx 15, Melih x 2, Eren x 1. periyot: 22-26 Devre: 38-44 (Erdemirspor lehine) 3. periyot: 58-70