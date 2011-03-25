-TÜRK TELEKOM: 80 - EFES PİLSEN: 88 ANKARA (A.A) - 25.03.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde 23. haftanın açılış maçında Efes Pilsen, deplasmanda Türk Telekom'u 88-80 yendi. Karşılaşmaya Ersin'in boyalı alandan ürettiği sayılarla başlayan Efes Pilsen, ilk 3 dakikayı 8-5 önde geçti. Türk Telekom, Thornton'un basketine engel olamayınca 5. dakika da 11-7 İstanbul temsilcisi lehine geçildi. Kerem Gönlüm ile art arda sayılar bulan rakibi karşısında dış atışlarda yüksek yüzde yakalayan Türk Telekom yakaladığı 13-6'lık seriyle çeyreğin bitimine 1 dakika kala (20-17) maçta ilk kez öne geçti. Efes Pilsen, periyodu 21-20 üstün bitirdi. 2. çeyreğe her iki takım da karşılıklı sayılar bularak başladı. Randle'ın basketlerine Rakocevic-Vujcic ikilisiyle karşılık veren Efes Pilsen 13. dakika içinde farkı 7'ye çıkardı: (29-22). Vujcic'in pota altındaki etkili oyununu sürdürmesiyle aradaki farkın kapanmasına izin vermeyen Efes Pilsen, 15. dakikada farkı çift haneli(36-25) sayılara taşıdı. Dış atışlardan ürettiği sayılarla maçtan kopmamaya çalışan rakibine, Ender-Rakocevic ve Ersin'in sayılarıyla karşılık veren Efes Pilsen, farkı giderek açtı ve devreyi 48-32 önde tamamladı. Karşılaşmanın 3. periyoduna takımlar üst üste top kayıpları yaparak girdi. Türk Telekom çeyrekteki ilk basketine Jagla, Efes Pilsen ise Sinan ile ulaştı. Ceyhun'un skorer oyunuyla aradaki sayı farkını eritmeye çalışan Türk Telekom, hücumdaki etkili görüntüsünü savunmasına yansıtamayınca, 25. dakika 57-40 Efes Pilsen lehine geçildi. Yaptığı alan savunması sonrasında hızlı hücumlarla sonuca giden başkent ekibi, Wesson ve Randle'in sayılarıyla 9-3'lük seri yakalayarak 27. dakika içinde farkı 11 sayıya indirdi: (60-49). Lacivert-beyazlılar bu çeyreği de 69-56 önde bitirdi. Final periyodunda alan savunmasına karşı kolay sayı üreten Efes Pilsen, oyunun kontrolünü elinde tuttu. Vujcic-Roberts ikilisiyle farkı tekrar açmaya başlayan konuk takım 34. dakikada Rakocevic'in basketiyle maçtaki en farklı skoru yakaladı: (80-59). Tempoyu istediği gibi ayarlayan Efes Pilsen, rakibinin üç sayılık basketlerine karşın farkın kapanmasına izin vermedi. Karşılaşmanın son bölümlerinde skor üretmeye devam eden Efes Pilsen, maçtan 88-80 galip ayrıldı. Salon: Atatürk Hakemler: Erşan Kartal xx, Ersan Ergüler xx, Uğur Özen xx Türk Telekom: Wesson xx 9, Yunus xx 12, Randle xxx 21, Stiemsma xx 6, Ceyhun xx 13, Adem x 3, Rasim x 2, Uğur xx 6, Jagla x 4, Simpson x 4 Efes Pilsen: Thornton xx 12, Kerem Gönlüm xx 10, Ender xx 5, Sinan x 3, Ersin xx 11, Kerem Tunçeri xx 6, Nachbar x, Rakocevic xxx 22, Vujcic xx 12, Cenk x 2, Roberts xx 5 1. periyot: 20-21 Devre: 32-48 3. periyot: 56-69 5 faulle çıkan: 35.49 Cenk (Efes Pilsen)