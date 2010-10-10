T24 LogoT24 Logo
Spor

TÜRK TELEKOM : 79

10 Ekim 2010 23:45

-TÜRK TELEKOM : 79 - OYAK RENAULT: 72 ANTALYA (A.A) - 10.10.2010 - Spor Toto Türkiye Kupası basketbol müsabakasında Türk Telekom, normal süresi 61-61 biten maçı uzatma dakikalarında attığı basketlerle Oyak Renault karşısında 79-72 kazandı. Maça hızlı başlaya takım, Oyak Renault oldu. Ancak daha sonra dengeyi kuran Türk Telekom, ilk priyotu kazandı. İkinci periyotta ağırlığını koyan Oyak Renault, 4. periyotun son 5 dakikasına kadar üstünlüğü elinde tuttu. Ancak daha sonra Türk Telekom, etkili oyuncuları Orhan ve Stiemsma'nın basketleri ile aradaki farkı kapattı.  Son 1 dakikaya kadar geride olan Oyak Renault, Waller'in peş peşe attığı üçlüklerle aradaki farkı kapattı. Son 11 dakikaya girildiğinde, Oyak Renault, Türk Telekom karşısında 61-60 öndeydi. Son 4 saniye kala Türk Telekom bir faul atışı kazandı. Yunus bu atışlardan sadece birini atınca, maçın normal süresi 61-61 sona erdi. Uzatma dakikalarında baskın oynayan Türk Telekom, maçı Oyak Renault karşısında 79-72 kazandı. Salon: Kepez Arena Hakemler: Zafer Yılmaz xxx, Özlem Yalman xxx, Ozan Çakar xxx Türk Telekom: Wesson xxx 10, Fatih xx 5, Can Uğur x, Stiemsma xxx 12, Gaffney xx 3, Mehmet xxx 8, Orhan xxx 11, Becicovic xxx 14, Yunus xxx 11, Ceyhun xx 5 Oyak Renault: Wayne Garcia xx 7, Tufan xxx 12, Gibson xxx 14, Waller xxx 21, Umut Yenice xxx 10, Kerem xx 5, Mehmet xx 3, Nedim Dal x, Cevat Alper x  1. periyot: 11- 08 (Türk Telekom) Devre: 27-27 3.periyot: 43-48 (Oyak Renault) Normal süre: 61-61

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24