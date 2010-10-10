-TÜRK TELEKOM : 79 - OYAK RENAULT: 72 ANTALYA (A.A) - 10.10.2010 - Spor Toto Türkiye Kupası basketbol müsabakasında Türk Telekom, normal süresi 61-61 biten maçı uzatma dakikalarında attığı basketlerle Oyak Renault karşısında 79-72 kazandı. Maça hızlı başlaya takım, Oyak Renault oldu. Ancak daha sonra dengeyi kuran Türk Telekom, ilk priyotu kazandı. İkinci periyotta ağırlığını koyan Oyak Renault, 4. periyotun son 5 dakikasına kadar üstünlüğü elinde tuttu. Ancak daha sonra Türk Telekom, etkili oyuncuları Orhan ve Stiemsma'nın basketleri ile aradaki farkı kapattı. Son 1 dakikaya kadar geride olan Oyak Renault, Waller'in peş peşe attığı üçlüklerle aradaki farkı kapattı. Son 11 dakikaya girildiğinde, Oyak Renault, Türk Telekom karşısında 61-60 öndeydi. Son 4 saniye kala Türk Telekom bir faul atışı kazandı. Yunus bu atışlardan sadece birini atınca, maçın normal süresi 61-61 sona erdi. Uzatma dakikalarında baskın oynayan Türk Telekom, maçı Oyak Renault karşısında 79-72 kazandı. Salon: Kepez Arena Hakemler: Zafer Yılmaz xxx, Özlem Yalman xxx, Ozan Çakar xxx Türk Telekom: Wesson xxx 10, Fatih xx 5, Can Uğur x, Stiemsma xxx 12, Gaffney xx 3, Mehmet xxx 8, Orhan xxx 11, Becicovic xxx 14, Yunus xxx 11, Ceyhun xx 5 Oyak Renault: Wayne Garcia xx 7, Tufan xxx 12, Gibson xxx 14, Waller xxx 21, Umut Yenice xxx 10, Kerem xx 5, Mehmet xx 3, Nedim Dal x, Cevat Alper x 1. periyot: 11- 08 (Türk Telekom) Devre: 27-27 3.periyot: 43-48 (Oyak Renault) Normal süre: 61-61