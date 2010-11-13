-TÜRK TELEKOM: 78 - PINAR KARŞIYAKA: 96 ANKARA (A.A) - 13.11.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Pınar Karşıyaka, deplasmanda Türk Telekom'u 96-78 yendi. Karşılaşmanın ilk dakikası içinde Pınar Karşıyaka, 4-0 öne geçti. Ev sahibi Türk Telekom ise hücumda ve savunmada kötü bir görüntü çizdi ve maçın 5. dakikası 15-7 Pınar Karşıyaka üstünlüğüyle geçildi. Konuk ekip üstünlüğünü ilk periyodun sonuna kadar sürdürerek bu çeyreği 29-15 önde tamamladı. İkinci periyodun ilk 3 dakikası içinde Pınar Karşıyaka 34-21 ile üstünlüğünü sürdürdü. Türk Telekom, Mehmet'in 3 sayılık basketleriyle aradaki farkı eritmeye çalışsa da Pınar Karşıyaka farkın kapanmasına izin vermedi ve 2. periyodun son 4 dakikasına 41-29 önde girdi. İkinci çeyreğin son 2 dakikasına 43-31 önde giren Pınar Karşıyaka, devreyi de 15 sayılık farkla 52-37 üstün geçti. 3. periyodun ilk 3 dakikası içinde Türk Telekom, Becirovic ve Yunus'un sayılarıyla skoru 57-46'ya getirdi. Bu periyotta savunmada rakibine kolay sayı şansı tanımayan başkent ekibi, hızlı hücumlarla da sayılar üreterek, farkı 57-49'luk skorla 8 sayıya indirmeyi başardı. Son 3 dakikaya girerken Türk Telekom, farkı 2 sayıya kadar indirdi: (60-58). Bu dakikadan sonra oyuna giren Holston arka arkaya iki tane 3 sayılık basketle skoru 66-58'e getirerek, farkını tekrar açılmasını sağladı ve 3. çeyrek 70-63 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Son çeyrek, Türk Telekom'dan Becirovic ve Pınar Karşıyaka'dan Holston'un 3 sayılık basketleriyle başladı. Hücumda ve savunmada iyi bir görüntü çizmeye başlayan konuk ekip, farkı açarak, skoru 86-76'ya getirdi. Yaklaşık 6 dakika süreyle sayı üretemeyen evsahibi takım, kötü hücum edip, top kayıpları yapınca, fark bir anda 20 sayıya çıktı: (96-76). Son 1 dakikaya 96-78 önde giren Pınar Karşıyaka, maçı da aynı skorla galip tamamladı. Salon: Atatürk Hakemler: Murat Biricik xx, Fatih Arslanoğlu xx, Mehmet Serdar Ünal xx Türk Telekom: Stiemsma x 6, Yunus xx 13, Becirovic xxx 24, Wesson x 6, Mehmet xxx 10, Fatih x, Ceyhun xx 11, Simpson x 4, Can x, Gaffney x 4 Pınar Karşıyaka: Sneed xx 12, Holston xxxx 27, Eldridge xxx 11, Birkan xx 8, Furkan x 6, Stanojevic xxx 10, Alper x 6, Ahmet xx 8, Uluğ xx 8, Smith x, Serkan x 1. periyot: 15-29 Devre: 37-52 3. periyot: 63-70