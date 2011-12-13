-Türk Telekom: 76 - BC Minsk 2006: 78 ANKARA (A.A) - 13.12.2011 - Basketbolda Eurochallange Kupası (G) Grubu'nda mücadele eden Türk Telekom, grubundaki son maçında Belarus'un BC Minsk 2006 takımına 78-76 yenildi. Karşılaşmaya konuk takım Lashkevich'in basketiyle başlarken, Kambala ve Ali ile sayılar bulan Türk Telekom, 2. dakikayı 5-2 önde geçti. Lashkevich-Trastsinetski ikilisiyle etkili olan BC Minsk 2006 karşısında Uğur'un dış atışlarıyla sonuca giden Türk temsilcisi, 6. dakikaya da 15-12 üstün girdi. Bu dakikadan sonra Belarus temsilcisi alan savunmasına dönerken, boyalı alanı iyi kullanan Türk Telekom, ilk çeyreği 19-18 önde bitirdi. 2. çeyreğe özellikle savunmada çok hırslı başlayan Türk Telekom, hücumda da genç oyuncuları İlhan ve Gökhan'ın sayılarıyla 13. dakikayı 26-23 üstün geçti. Aldığı savunma ribauntları sonrasında hücuma hızlı çıkan Belarus temsilcisi, Kudrautsau'nun da skora katkı yapmasıyla 8-3'lük seri yakaladı ve 17. dakika içinde 31-29 öne geçti. Bu bölümde hücumda istediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamayan Türk Telekom, savunmasında da açıklar vermeye devam edince, konuk takım Eldridge ve Charko'nun basketleriyle üstünlüğünü sürdürdü ve devreyi 41-35 önde tamamladı. 3. periyoda Türk Telekom Bekir, BC Minsk 2006 ise Lashkevich'in basketiyle girdi. Türk Telekom, Kambala-Ali ikilisinin basketleriyle aradaki farkı biraz olsun azaltsa da Eldridge ile etkili olan konuk takım, 23. dakikayı da 45-41 önde geçti. Kambala ile boyalı alandan üst üste sayılar bulan rakibi karşısında Eldridge ile etkili olmaya devam eden BC Minsk 2006, 26. dakikayı da 5 sayı farkla önde geçti: (52-47). Oyunun temposunu istediği gibi ayarlayan BC Minsk 2006, hücumda Eldridge ve Lashkevich ile sayılar bularak, farkın kapanmasına izin vermedi ve çeyrek 60-55 konuk takım lehine geçildi. BC Minsk 2006, son çeyreğin ilk dakikalarında dış atışlarda yüksek bir yüzde yakaladı. Özellikle Charko ile art arda 3 sayılık basketler üreten konuk takım, 32. dakikayı 66-59 önde geçti. Bu dakikadan sonra savunmasını sertleştiren ve hücumda da Kambala ile pota altından basketler bulan Türk Telekom, yakaladığı 10-3'lük seriyle 36. dakika içinde skora denge getirdi: (69-69). Eldridge'nin turnikesine, Uğur'un 3 sayılık basketiyle karşılık veren ve bitime 3.5 dakika kala 72-71'lik skorla öne geçen Türk temsilcisi, savunmasında Lashkevich'in sayılarına engel olamayınca, Belarus ekibi son iki dakikaya 74-72 üstün girdi. Son 2. dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada BC Minsk 2006, Kudrautsau ile basketler üretirken, Türk Telekom, bitime 7 saniye kala Ali'nin serbest atışlardan bulduğu sayılarla skoru 76-76'ya getirdi. Belarus ekibi, Eldridge'nin kaçan turnikesini Lashkevich'in iyi takip ederek sayıya çevirmesiyle skor üstünlüğünü eline aldı ve sahadan 78-76 galip ayrıldı. Salon: Ankara Hakemler: Aleksander Gorshkov (Rusya) xx, Carlos Cortes (İspanya) xx, Ciprian Stoica (Romanya) xx Türk Telekom: Muratcan xx, Ali xx 12, Bekir x 2, Uğur xx 12, Kambala xxx 25, Ceyhun xx 3, Nedim xx 10, İlhan xx 10, Gökhan x 2 BC Minsk 2006: Kojenets xx 6, Lashkevich xxx 16, Trastsinetski xx 12, Eldridge xxx 17, Kudrautsau xx 8, Knox x, Semianiuk xx 4, Charko xx 12, Vergun x 3 1. periyot: 19-18 Devre: 41-35 (BC Minsk 2006 lehine) 3. periyot: 55-60 Beş faulle çıkan: 25.00 Knox (BC Minsk 2006)