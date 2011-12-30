-Türk Telekom: 75 - Hacettepe Üniversitesi: 73 ANKARA (A.A) - 30.12.2011 - Beko Basketbol Ligi'ndeki Ankara derbisinde Türk Telekom, Hacettepe Üniversitesi'ni 75-73 yendi. Karşılaşmada ilk dakikalarda basketler bulan Hacettepe Üniversitesi, 5. dakikaya 16-9 önde girdi. İlk periyodun 2.5 dakikalık bölümünde sert savunma yapan Türk Telekom, 13-3'lük bir seri yakaladı ve ilk çeyreği 22-19 önde tamamladı. İkinci periyodun başında Nedim'in iyi oyunuyla farkı daha da açan Türk Telekom'a Derya'nın basketleriyle cevap veren Hacettepe Üniversitesi, 15. dakikada skoru 32-28'e getirdi. Mor-beyazlılar devrenin son 1 dakikasında 37-37 eşitlikliği yakalasa da ilk yarının sonunda soyunma odasına 41-37 Türk Telekom'un üstünlüğüyle gidildi. Üçüncü periyoda hızlı başlayan taraf konuk takım olurken, Hacettepe Üniversitesi, 25. dakikaya girilirken skora denge getirdi: 45-45. Periyodun sonunda 5-0'lık bir seri yakalayan Hacettepe Üniversitesi, son dakikaya 52-47'den skoru yeniden 54-54 beraberliğe taşıdı. Hacettepe Üniversitesi, Türk Telekom'dan Ali Karadeniz'in 2 faul atışından bulduğu sayılara Amaning'in basketiyle cevap verdi ve çeyrek 56-56 beraberlikle tamamlandı. Son periyoda Capin'in basketleriyle başlayan Türk Telekom'a, Hacettepe Amaning'in faul atışlarından kazandırdığı basketler ve Collins ile cevap verdi ve bitime 7 dakika kala mor-beyazlılar 61-61 ile yeniden beraberliği yakaladı. Eşitlik Hacettepe Üniversitesi lehine Derya'nın basketiyle bozulurken, Türk Telekom buna Capin'in 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle karşılık verdi ve son 6 dakikaya Türk Telekom'un 1 sayılık üstünlüğüyle girildi: 64-63. Son 3 dakikaya girilirken 66-66 eşitliği Türk Telekom adına Ceyhun, 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu 2 basketle bozdu: 72-66. Son saniyelerde mor-beyazlı ekip, karşılaşmayı kazanma şansı yakalasa da bu basketbolcuların sayı üretememesi üzerine maç 75-73 Türk Telekom'un üstünlüğüyle bitti. Salon: Ankara Hakemler: Fatih Söymezoğlu x, Alper Altuğ Köselerli x, Yener Yılmaz x Türk Telekom: Muratcan x 4, Ali Karadeniz xxx 19, Ceyhun xxx 10, Capin xxx 14, Kambala xxx 17, Nedim Yücel x 8, Bekir x 3 Hacettepe Üniversitesi: Murat x 9, Collins x 12, Hüseyin x 5, Marsh xx 14, Sanders x 9, Özgür x, Derya x 7, Ali x, Amaning xxx 17 1. periyot: 22-19 Devre: 41-37 3. periyot: 56-56