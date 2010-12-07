-TÜRK TELEKOM: 71 - NORRKOPING DOLPHINS: 77 ANKARA (A.A) - 07.12.2010 - FIBA EuroChallenge'da (D) Grubu'nda mücadele eden Türk Telekom, sahasında Norrkoping Dolphins'e 77-71 mağlup oldu. Karşılaşmaya Stiemsma'nın pota altından bulduğu basketlerle etkili başlayan Türk Telekom ilk üç dakikayı 5-0 önde geçti. Bu dakikanın ardından Yunus-Mehmet ikilisiyle dış atışlardan skor üreten lacivert-beyazlılar, savunmada rakibine kolay sayı bulma şansı tanımadı ve 7. dakikaya 11-6 önde girdi. Türk Telekom karşısında periyodun ilerleyen bölümünde oyundaki üstünlüğü ele alan konuk takım, yakaladığı 6-0'lık seriyle 8. dakika içinde ilk kez öne geçti: 12-11. Çeyreğin son dakikalarında alan savunmasına geçen rakibi karşısında Wesson ile boyalı alandan sayılar üreten Türk Telekom ilk periyodu 13-12 önde tamamladı. 2. çeyreğe Grace-Lindqvist ikilisiyle art arda sayılar bularak başlayan Norrkoping Dolphins, 8-0'lık bir seri yakaladı ve 12. dakikada skoru 20-13'e getirdi. Yunus ile 3 sayı çizgisinin gerisinden skor bularak farkı azaltmaya çalışan Türk Telekom bu isteğinde başarılı olamadı. Lacivert-beyazlı takım karşısında özellikle boyalı alanda etkili olan Norrkoping Dolphins, 15. dakikayı 30-22 önde geçti. Devrenin sonlarına doğru hücumda rahat bir görüntü sergileyen konuk takım, savunmada da Türk Telekom'un skorer isimlerini durdurdu. Hızlı hücumlarda yakaladığı fırsatları iyi değerlendiren Norrkoping Dolphins ilk yarıyı 39-30 önde bitirdi. 3. çeyrekte Mehmet'in önderliğinde Stiemsma ile pota altından üst üste skor üreten Türk Telekom, yakaladığı 6-0'lık seriyle 23. dakika içinde farkı 3 sayıya kadar indirdi: 39-36. Oyunun özellikle savunma kısmında etkili olmaya başlayan Türk Telekom, rakibini kötü şut seçimlerine zorladı. Çeyreğin ilerleyen dakikalarında savunmadaki başarısını hücumuna da yansıtan Türk Telekom, Yunus'un üç sayılık basketiyle 28. dakika içinde skoru 43-43'e getirdi. Sakinis ile hücumda skor üretme sorununu çözen Norrkoping Dolphins karşısında oyundaki üstünlüğü ele alamayan Türk Telekom, final periyoduna 51-50 geride girdi. Son periyoda her iki takım da karşılıklı sayılar bularak başladı. Schaffartzik'in üç sayılık basketlerine Drains ile yanıt veren konuk takım karşılaşmanın son 7 dakikasına 62-56 önde girdi. Rakibinin hücumda yüksek şut yüzdesiyle oynamasına engel olamayan Türk Telekom, Wesson ile sayılar üretse de aradaki sayı farkını indiremedi. Hücumda yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Türk Telekom, Drains'in sayılarına engel olamayınca 37. dakikayı 68-63 geride tamamladı. Maçın son bölümünde Türk Telekom'un farkı kapatma çabalarına izin vermeyen Norrkoping Dolphins, son bir dakikasına 70-67 önde girdiği karşılaşmayı, 77-71 kazandı. Mücadeleyi Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül ve Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel de izledi. Salon: Atatürk Hakemler: Boris Gabara (Slovakya) xx, Milan Mazic (Sırbistan) xx, Tomislav Vovk (Hırvatistan) xx Türk Telekom: Wesson xx 14, Rasim x 3, Mehmet x 5, Yunus x 6, Stiemsma xx 13, Becirovic xx 17, Schaffartzik x 3, Ceyhun x 5, Fatih x 2, Adem x 3 Norrkoping Dolphins: Riipinenn x, Drains xx 9, Kjellbom xx 12, Gaidamavicius x 7, Saks x, Mitchell xx 15, Lindqvist xx 14, Grace x 5, Sakinis xxx 15 1. Periyot: 13-12 Devre: 39-30 3. Periyot: 51-50