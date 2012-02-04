-Türk Telekom: 65 - Bandırma Kırmızı: 72 ANKARA (A.A) - 04.02.2012 - Beko Basketbol Ligi'nde Türk Telekom, sahasında Bandırma Kırmızı'ya 72-65 yenildi. Karşılaşmaya Türk Telekom, Ali'nin sayılarıyla girerken, Bandırma Kırmızı ilk basketine Tufan ile ulaştı. Türk Telekom, 5. dakikaya 10-7 üstün girdi. Washington'ın da skora katkı yapmasıyla 9-2'lik seri yakalayan başkent temsilcisi, 8. dakika içinde farkı 10 sayıya (19-9) kadar çıkardı. Periyot 19-16 Türk Telekom lehine geçildi. 2. periyoda Tufan'ın sayılarıyla başlayan Bandırma Kırmızı, 11. dakika içinde 19-19'luk skorla beraberliği yakaladı ve Fatih'in 3 sayılık basketiyle de 23. dakika içinde 22-19 önde geçti. Washington ve Nedim ile etkili olan rakibi karşısında dış atışlarda yüksek yüzde yakalayan Bandırma Kırmızı, 17. dakikaya da 32-27 üstün girdi. Sert savunmasıyla rakibine kolay sayı bulma şansı tanımayan Bandırma Kırmızı, 18. dakika içinde farkı çift sayılara taşıdı: (38-28). Bandırma Kırmızı, devreyi 41-31 önde tamamladı. 3. çeyreğe etkili başlayan Türk Telekom, 23. dakikada farkı 6 sayıya (43-37) indirdi. Yaptığı alan savunmasıyla rakibinin hızını kesen Bandırma Kırmızı, Miller'ın 3 sayılık basketiyle 25. dakikaya 46-37 önde girdi. Mc Ghee ile boyalı alanı iyi kullanan Bandırma Kırmızı, oyunun kontrolünü elinde tutmaya devam etti. 27. dakika içinde farkı 14 sayıya kadar (53-39) çıkaran Bandırma Kırmızı, çeyreği de 53-41 üstün bitirdi. Her iki takımın da dış atışlardan sayılar bulduğu final periyodunun ilk dakikalarında İbrahim ile sonuca giden Bandırma temsilcisi, 32. dakikaya 57-47 önde girdi. Rakibinin üst üste yaptığı top kayıplarını Washington ile sayıya dönüştüren Türk Telekom, 35. dakika içinde farkı 6 sayıya (57-51) indirdi. Yaptığı alan savunmasıyla rakibine zor anlar yaşatmaya devam eden Bandırma Kırmızı, Şafak'ın skorer oyununu sürdürmesi, Mc Ghee'in de pota altını iyi kullanmasıyla 36. dakika içinde farkı bir kez daha çift hanelere taşıdı: (63-53). Yaptığı tam saha baskıyla rakibine üst üste hatalar yaptıran Türk Telekom, Washington ve Ceyhun'un basketleriyle 39. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: (66-61). Türk Telekom, art arda taktik faullerinden yararlanamayan rakibi karşısında Ceyhun'un 3 sayılık basketiyle bitime 35 saniye kala farkı 2 sayıya (66-64) düşürdü. Ceyhun ile serbest atış çizgisinden 1 sayı daha bulan rakibine Yiğitcan ve Miller'ın faul atışlarıyla karşılık veren Bandırma Kırmızı, Miller'ın son saniyede attığı basketle de karşılaşmadan 72-65 galip ayrıldı. Salon: Ankara Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Turgut Işık xx, Ahmet Tatlıcı xx Türk Telekom: Muratcan x 3, Ali x 9, Washington xxx 26, Ceyhun xx 9, Kambala x 5, Nedim xx 9, Bekir x 4, Capin x Bandırma Kırmızı: Şafak xxx 19, İbrahim xxx 12, Tufan xx 8, Miller xx 7, Mc Ghee xx 8, Fatih xx 4, Cenk x, Yiğitcan xxx 14 1. periyot: 19-16 Devre: 31-41 3. periyot: 41-53 Beş faulle çıkanlar: 39.02 Nedim, 39.45 Muratcan (Türk Telekom)