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Spor

Türk Telekom: 60

17 Aralık 2011 21:01

-Türk Telekom: 60 - Banvit: 84 ANKARA (A.A) - 17.12.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Türk Telekom, sahasında Banvit'e 84-60 yenildi. Karşılaşmaya etkili başlayan Banvit, 2. dakikayı 6-1 üstün geçti. Williams ve Simons'un da skora katkı yapmasıyla üstünlüğünü sürdüren Banvit, 9. dakikada farkı çift haneli sayılara (21-11) çıkarırken, periyodu da 23-15 önde bitirdi. Karşılıklı basketlerle girilen 2. çeyrekte 13. dakika 29-21 konuk takım lehine geçildi. Alan savunması yapan rakibi karşısında farkın kapanmasına izin vermeyen Banvit, 17. dakikaya da 33-25 üstün girdi. Yaptığı sert savunma sonrası kaptığı topları Barış ile sayıya çeviren Banvit, farkı biraz daha açtı ve devreyi 10 sayı farkla 37-27 üstün tamamladı. 3. çeyreğe de iyi başlayan Banvit 25. dakika içinde farkı 22 sayıya kadar çıkardı: (54-31). Başkent temsilcisi, Ali ve Muratcan'ın sayılarıyla 11-4'lük seriyle rakibine karşılık verse de, savunmasında Erkan'ı durdurmakta zorlanınca, 27. dakika da 58-42 konuk takım lehine geçildi. Dış atışlarda yüksek bir yüzde yakalayan Banvit, farkın daha da kapanmasına izin vermedi ve periyodu 65-47 önde geçti. Final periyodunun ilk iki dakikasında her iki takım da sadece 1'er basket üretebildi. Banvit, 34. dakika içinde farkı 22 sayıya (71-49) çıkardı. Direnci düşen rakibi karşısında oyunun kontrolünü elinde tutan Banvit, dış atışlarda çok düşük bir yüzdeyle oynayan rakibi karşısında 37. dakikayı 82-55 önde geçti ve karşılaşmadan da 84-60'lık skorla galip ayrıldı. Salon: Ankara Hakemler: Recep Ankaralı x, Alper Özgök x, Semih Vural x Türk Telekom: Muratcan xx 9, Ali xx 12, Washington x, Jasaitis xx 7, Kambala xxx 13, Ceyhun x 1, Uğur x 4, Nedim xx 11, Bekir x, Barış x 3, Gökhan x, Şükrü x Banvit: Erkan xxx 11, Barış xx 8, Williams xxx 12, Davis xx 6, Simmons xx 9, Hammonds xx 10, Yiğitcan xx 6, Bajramovic xx 11, Cemal xxx 8, Can x 3, İzzet x 1. periyot: 15-23 Devre: 37-27 (Banvit lehine) 3. periyot: 47-65 Beş faulle çıkan: 38.04 Cemal (Banvit)

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