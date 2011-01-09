-TÜRK TELEKOM 5 BİN 500 AĞACI KESİLMEKTEN KURTARDI İSTANBUL (A.A) - 09.01.2011 - Türk Telekom, e-öğrenme ile 3 yılda yaklaşık 5 bin 500 ağacı kesilmekten kurtardı. Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakma hedefiyle ürün ve hizmetlerini sürdürülebilirlik ilkesiyle geliştiren ve kurum içi eğitimlerini internet üzerine taşıyan şirket, çalışan başına eğitim maliyetlerinde yaklaşık yüzde 90 tasarruf etti. Türk Telekom Akademi tasarruf uygulaması ile 2010 yılında Bilişim Yıldızları Yarışması e-eğitim kategorisinde birinci oldu. Türk Telekom Grubu çalışanları, bayileri ve iş ortaklarının eğitiminden sorumlu olan Türk Telekom Akademi, son 3 yıldır Türkiye çapında verdiği çalışan eğitimlerini internet üzerinden gerçekleştiriyor. Son 3 yılda yaklaşık 70 bin kullanıcıya 726 e-eğitim açarak, toplam 1 milyon 579 bin 425 kişi katılımı sağlandı. Uygulama ile klasik sınıf eğitiminde katılımcı başına ortalama 30 yaprak olan basılı materyal kullanımını ortadan kaldıran şirket, 3 yılda yaklaşık 5 bin 500 ağacı kesilmekten kurtardı. Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakma hedefiyle iş süreçlerinde ve ofislerinde sürdürülebilir uygulamalar kullanan Türk Telekom, duyarlı müşterileri için de çevreye zarar vermeyen ürün, hizmet ve uygulama seçenekleri sunuyor. Türk Telekom, uçuş ve zaman tasarrufu sağlayan ve aynı odadaymış gibi görüntülü görüşme olanağı sunan telepresence ya da müşteri taleplerini akıllı telefonlar (PDA) ile takip ederek zaman ve kağıt tasarrufu sağlayan uygulamalarla iş süreçlerini yeniden yapılandırıyor. Araç filosunda gerçekleştirdiği optimizasyonlar sonucunda kat edilen mesafede yüzde 13 azalma sağlayan Türk Telekom, geçen yılın aynı dönemine kıyasla akaryakıttan yaklaşık 700 ton tasarruf etti. Türk Telekom tüm ofislerinde kullanılan kağıtların geri dönüşümü sayesinde her ay yaklaşık 640 ağacı kesilmekten kurtarıyor.