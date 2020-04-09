Türk Tarih Kurumu arşivini dijital ortama açıyor

Türk Tarih Kurumu arşivindeki bazı eserleri dijital ortama açıldı.

Türk Tarih Kurumu Kütüphanesinde yer alan, telif sorunu olmayan, 1928 yılından önce yayımlanmış eserler dijitalleştirilerek 2016 yılından itibaren kütüphane kataloğunda araştırmacıların hizmetine sunulmuştu. Sosyal medya hesapları üzerinden Kurum kütüphanemizin nadir eserlerine erişim olduğuna ilişkin paylaşımlar yapılması nedeniyle kütüphane kataloğuna bağlantı sorunları yaşanmıştır. Özellikle robot yazılımlar ve aynı anda yüklenmeler sonucunda siteye erişim mümkün olmamaktadır.