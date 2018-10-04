"Türk taraftarlar başka bir gezegenden, onlar normal değil"

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex De Souza, Türkiye günlerine dair ülkesinde yayınlanan 'ygfoot.com' sitesine çarpıcı ifadeler kullandı. Türkiye'de maçta evlenen çiftler gördüğünü söyleyen Alex de Souza, "Fenerbahçe taraftarı dört Brezilya taraftarına eş değer. Türk taraftarlar gerçekten başka bir gezegenden. Onlar kesinlikle normal değil" dedi.

Alex De Souza, Fenerbahçe ve Türkiye günlerini anlattı. Türkiye'deki taraftarları hayatında gördüğü "en iyi şey" olara nitelendiren Alex de Souza, "Genel olarak konuşuyorum. Galatasaray, Beşiktaş ve Bursaspor taraftarları beni çok etkiledi. Trabzon'da da çok çılgın bir maç oynadık. Taraftarlar maçı inanılmaz etkiliyordu. Fenerbahçe'den nefret ediyorlardı. Ancak sahamızdaki atmosfer gibisini hiç görmedim" diye konuştu.

Ülkesindeki atmosferlerin Türkiye'deki hiçbirine benzemediğini kaydeden Alex de Souza, "Türk futbolunda gördüğüm en güzel şey, taraftarların derbi günlerinde stadyum dışında oluşturdukları ambianstı. Büyük maçlarda yaratılan hava fantastikti. Tüyleriniz diken diken oluyordu" ifadelerini kullandı.

Bazı çiftlerin maça gelinlik ve damatlıkla geldiğini vurgulayan Alex, "Maçta evlenen çiftler de gördüm. Bir kadının böyle bir şeyi kabul etmesi çılgınlık. Bu, Brezilya'da asla olmaz ama Türkiye'de buna birkaç defa şahit oldum. Çok çılgınca bir şeydi" sözleriyle duyduğu şaşkınlığı dile getirdi.

Deplasmanda oynadıkları derbiler sonrası otobüsle antrenman sahasına geldiklerini kaydeden Alex de Souza şöyle konuştu:

"Sonra da herkes arabasıyla evlerine dağılıyordu. Eğer kazanmışsanız ya da sonuç iyiyse antrenman tesisi taraftarlarla dolu oluyordu. Dikkatimi çeken bir başka şey de 70 yaşın üstündeki kadınların tribünlerdeki varlığıydı. Dikkat edin, kadınlardan bahsediyorum, erkeklerden değil"

61. dakika şovuna atıf

Tribünlere gelen taraftarların sürekli tezahürat yaptığını kaydeden Alex de Souza, "Sessizliğe asla yer yoktu. Trabzon'da 61. dakikada skor ne olursa olsun stadyum adeta bir karnaval alanına dönüyordu. Hele ki bu dakikada bir gol atılmışsa taraftarlar müthiş bir gürültü yapıyordu. Taraftarların oyuna katılması inanılmaz güzeldi" dedi. Galatasaray-Fenerbahçe rekabetini ülkesinin en büyük çekişmesi PalmeirasCorinthians rekabetiyle kıyaslayan Alex de Souza, "Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti çok daha daha büyük. Hatta üç, dört kat daha büyük olduğunu söyleyebilirim" diyerek ezeli derbinin büyüklüğüne atıf yaptı.

"Fenerbahçe taraftarı dört Brezilyalı taraftara eş değer"

Fenerbahçe taraftarını öven Alex, "Takıma destek, maça etki ve çılgınlık anlamında bir Fenerbahçe taraftarı dört Brezilya taraftarına eş değerdir. Türkler, kulüplerini tıpkı kolları ya da bacakları gibi vücutlarının bir parçası olarak algılıyorlar. Türkiye ile Brezilya'daki taraftarları karşılaştırmak için Zico'nun ifadeleri önemli bir referans olacak. Kendisi Maracana'daki en yüksek katılımlı 10 maçın 7'sinde oynadığını söylemişti. Ama buna rağmen Fenerbahçe taraftarı kendisini çok etkilemişti. Dolayısıyla Türk taraftarlar, gerçekten başka bir gezegenden. Onlar kesinlikle normal değil" ifadeleriyle sözlerini noktaladı