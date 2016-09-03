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BBC Türkçe

Türk tankları Suriye'nin Rai kasabasına girdi

IŞİD'e karşı başlatılan 'Fırat Kalkanı' harekatının 11'inci gününde tank ve zırhlı personel taşıyıcıları öğle saatlerinde Kilis'in Elbeyli İlçesi'nden Suriye'nin Rai kasabasına girdiği bildirildi.

03 Eylül 2016 18:13

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait tanklar Cerablus'un ardından Çobanbey'den de Suriye'ye girdi.

IŞİD'e karşı başlatılan 'Fırat Kalkanı' harekatının 11'inci gününde tank ve zırhlı personel taşıyıcıları öğle saatlerinde Kilis'in Elbeyli İlçesi'nden Suriye'nin Rai kasabasına girdiği bildirildi.

Suriye'ye 20 kadar tankın geçtiği belirtiliyor.

Rai kasabası Özgür Suriye Ordusu'nun denetiminde.

Tankların girişi sırasında sınırda konuşlu birliklerin, IŞİD kontrolündeki bölgeleri topçu ateşine tuttuğu haber veriliyor.

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