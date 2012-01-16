Türk tankeri Arnavutluk açıklarında battı

T24 - Arnavutluk'un batısında bir Türk tankeri battı. 15 mürettabatı bulunan tankerde 3 kişi hayatını kaybetti, gemideki 3 Türk mürettebat sağ kurtuldu.



'Sierra Leone' bandıralı "Edirne" adlı tanker, 'Duürs' kenti açıklarında battı.



Geminin batmasına, temizlik sırasında meydana gelen patlamaların neden olduğu bildirildi.



Patlamaların nedeninin ise gaz sıkışması olduğu tahmin ediliyor.



15 mürettebatın bulunduğu gemide biri Azerbaycan, ikisi Gürcistan vatandaşı 3 kişi hayatını kaybetti. 3 Türk mürettebat ise sağ olarak kurtuldu.





