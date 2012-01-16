T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türk tankeri Arnavutluk açıklarında battı

Arnavutluk'un batısında bir Türk tankeri battı. 15 mürettabatı bulunan tankerde 3 kişi hayatını kaybetti.

16 Ocak 2012 02:00

T24 - Arnavutluk'un batısında bir Türk tankeri battı. 15 mürettabatı bulunan tankerde 3 kişi hayatını kaybetti, gemideki 3 Türk mürettebat sağ kurtuldu.


'Sierra Leone' bandıralı "Edirne" adlı tanker, 'Duürs' kenti açıklarında battı.


Geminin batmasına, temizlik sırasında meydana gelen patlamaların neden olduğu bildirildi.


Patlamaların nedeninin ise gaz sıkışması olduğu tahmin ediliyor.


15 mürettebatın bulunduğu gemide biri Azerbaycan, ikisi Gürcistan vatandaşı 3 kişi hayatını kaybetti. 3 Türk mürettebat ise sağ olarak kurtuldu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24