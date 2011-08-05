-TÜRK TAKIMLARININ MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU ANKARA (A.A) - 05.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş, Bursaspor ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 14.30'da başlayacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekiminde Türkiye'yi temsil eden takımların muhtemel rakipleri belirlendi. Kupaya play-off turundan katılan ve seri başı olan Beşiktaş, Sochaux (Fransa), Vitoria (Portekiz), Alania Vladikavkaz (Rusya), Maccabi Tel-Aviv (İsrail) ya da Shamrock Rovers (İrlanda) takımlarından biriyle eşleşecek. Kupada 3. ön elemede Belarus'un Gomel takımını eleyen Bursaspor ise play-off turunda seri başı olamadı. Bursaspor'un muhtemel rakipleri Roma (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Anderlecht (Belçika), Dinamo Bükreş (Romanya) ve Rosenborg (Norveç) oldu. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica'ya elenen Trabzonspor da UEFA Avrupa Ligi play-off turunda seri başı takımlar arasına giremedi. Trabzonspor'un muhtemel rakipleri arasında Tottenham (İngiltere), Spartak Moskova (Rusya), Hapoel Tel-Aviv (İsrail), Athletic Bilbao (İspanya) ve PAOK (Yunanistan) bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar 18 Ağustos'ta, ikinci maçlar ise 25 Ağustos'ta yapılacak ve tur atlayan takımlar grup maçları oynamaya hak kazanacak. Ligde grup maçları 15 Eylül'de başlayacak. Kupanın finali 9 Mayıs 2012'de Bükreş'te oynanacak.