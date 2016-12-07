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Türk takımlarının 'Avrupa'da en farklı yenilgileri

Roma'ya 10-1 yenilen Altay ve 1860 Münih'e 9-1 yenilen Göztepe, en farklı skorlarla yenilen iki takım

07 Aralık 2016 13:42

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e 6-0 mağlup olması Türk futbol takımlarının Avrupa'da en farklı mağlubiyetleri arasında yer aldı. Avrupa'da en farklı mağlubiyeti ise Roma'ya 10-1 yenilen Altay aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Ukrayna'da kötü bir skor daha alarak, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda deplasmanda karşılaştığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e 6-0 mağlup oldu.

 

Devler Ligi'nde en farklı mağlup olan iki takım: Malmö ve Beşiktaş

 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2007-2008 sezonunda Beşiktaş, İngiltere deplasmanında Liverpool'a 8-0 mağlup olmasıyla turnuvanın en farklı yenilgisini almıştı.

Siyah-beyazlılar daha önce bu ligde 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United'a 6-0 mağlup olmuştu. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde İsveç'in Malmö takımını 8-0 yenen Real Madrid, turnuva tarihinin en farklı galibiyeti rekorunu egale etti.

Arsenal'in Slavia Prag'ı, Juventus'un da Olympiakos'u 7-0 yendiği karşılaşmalar Şampiyonlar Ligi'nin en farklı mağlubiyetleri arasında yer alıyor.

 

Türk takımlarının en farklı mağlubiyetleri

 

1962-1963 UEFA Kupası; Roma: 10 - Altay: 1

1965-1966 UEFA Kupası; 1860 Münih: 9 - Göztepe: 1

2007-2008 Şampiyonlar Ligi; Liverpool: 8 - Beşiktaş 0

1975-1976 Şampiyonlar Kulüpler Kupası; Benfica: 7- Fenerbahçe: 0

1992-1993 UEFA Kupası; Sigma Olomouc: 7 - Fenerbahçe: 1

1972-1973 Şampiyonlar Kulüpler Kupası; Bayern Münih: 6 - Galatasaray: 0

1978-1979 UEFA Kupası; Honved: 6 - Adanaspor: 0

1979-1980 UEFA Kupası; Banik Ostrava: 6 - Orduspor: 0

2000-2001 Şampiyonlar Ligi; Leeds United: 6 - Beşiktaş: 0

2001-2002 UEFA Kupası; Werder Bremen: 6 - Antalyaspor: 0

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