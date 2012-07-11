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Türk takımlarına maç yasağını Erdoğan deldi!

Avusturya 'olay çıkıyor' gerekçesiyle Ttürk takımlarının hazırlık maçı yapmasını yasaklama kararını Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla çözüldüğü ortaya çıktı

11 Temmuz 2012 12:01

Avusturya'da, 'olay çıkıyor' gerekçesiyle Türk takımlarının maçlarına getirilen yasağın kaldırılmasının arkasında Başbakan Erdoğan'ın olduğu anlaşıldı.
 
Avusturya Hükümeti, yerel futbol federasyonunun tavsiyeleri doğrultusunda Türk futbol takımlarının bu ülkede özel karşılaşma oynamasını 'Türkler olay çıkarıyor' gerekçesiyle yasaklamıştı.

Beşiktaş, bu ülkede oynayacağı maçların anlaşmalarını 1 ay öncesinden yaptığı için sıkıntı yaşamazken, yasak Fenerbahçe ve Galatasaray'ı vurmuştu.

İki kulüp kamp için İsviçre'ye gitmeyi kararlaştırmışken, sürpriz gelişme önceki gün yaşandı ve yasak kalktı. Bu gelişmenin perde arkasında ise Başbakan Erdoğan'ın olduğu anlaşıldı.

Erdoğan'ın 'gerekeni yapın' emrini verdiği, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Avusturya Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçtiği ve yasağın bu şekilde kaldırıldığı anlaşıldı.

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