-Türk takımları yükselişte İSTANBUL (A.A) - 03.02.2012 - Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' ocak ayı değerlendirmesinde Türk takımları yükselişe geçti. IFFHS'nin ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinin 1 Şubat 2011-30 Ocak 2012 tarihini kapsayan raporunda uzun bir aradan sonra ilk kez iki Türk takımı birden ilk 100 içinde yer aldı. Önceki aylarda sadece Beşiktaş ilk 100'e girmeyi başarırken, ocak ayı değerlendirmesinde buna Trabzonspor da katıldı. Geçen ay 71. sırada bulunan Beşiktaş, 16 basamak yükselerek 152 puanla 55. sırada yer aldı. 134,5 puanı bulunan Trabzonspor ise 104. sıradan 81. sıraya çıkarak, 23 sıra birden atladı. -Diğer Türk takımları da yükselişte- Beşiktaş ve Trabzonspor dışında, Gaziantepspor, Fenerbahçe, Bursaspor, Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İBB Spor), Gençlerbirliği ve Sivasspor ilk 400'de yer alıp değerlendirmeye giren diğer Türk ekipleri oldu. Gaziantepspor 171. sıradan 156.'lığa, Fenerbahçe 200. sıradan 178.'liğe, Bursaspor, 242. sıradan 212.'liğe, Galatasaray 293. sıradan 230.'lığa, İBB Spor 281. sıradan 243.'lüğe, Gençlerbirliği 318.'likten 252.'liğe ve Sivasspor da 551. sıradan 384.'lüğe yükseldi. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi ikinci turdaki rakibi Hollanda'nın PSV Eindhoven ekibi 201,5 puanla 17. sırada bulunurken, Beşiktaş'ın rakibi Portekiz'in Braga takımı da 177 puanla 31. sırada yer aldı. -Barcelona yine zirvede- İspanyol ekibi Barcelona, IFFHS'nin ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinde zirvedeki yerini korudu. Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid 2. sırada, Arjantin temsilcisi Velez Sarsfield ise 3. sırada bulundu.