-Türk takımları UEFA sınavında ANKARA (A.A) - 18.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor, play-off turundaki ilk maçlarını bu akşam oynayacak. Beşiktaş, Rusya'nın Alania Vladikavkaz takımıyla Fiyapı İnönü Stadı'nda saat 21.00'de karşılaşacak. Karşılaşmayı Bulgar hakem Stanislav Todorov yönetecek. Ligde Türkiye'yi temsil eden bir diğer takım Trabzonspor, İspanya'nın Athletic Bilbao takımı ile deplasmanda mücadele edecek. San Mames Stadı'nda 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan Daniele Orsato yönetecek Bursaspor ise sahasında Belçika'nın Anderlecht takımını ağırlayacak. Bursa Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Çek hakem Libor Kovariç yönetecek. Karşılaşmaların rövanşları, 25 Ağustos'ta oynanacak ve tur atlayacak takımlar gruplara kalma hakkı elde edecek. UEFA Avrupa Ligi grup kuraları, 26 Ağustos Cuma günü Monaco'da çekilecek.