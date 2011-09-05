-Türk takımları geriye düştü İSTANBUL (A.A) - 05.09.2011 - Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinde ağustos ayı raporunda Beşiktaş, ilk 100 içinde yer alan tek Türk ekibi olmayı sürdürdü. IFFHS'den açıklanan ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinin ağustos ayı raporunda 138,5 puanı bulunan Beşiktaş, temmuz ayı değerlendirmesine göre 23 basamak birden gerileyerek 69. sırada yer aldı. Beşiktaş dışında Gaziantepspor, Bursaspor, Trabzonspor, Fenerbahçe ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor değerlendirmeye giren diğer Türk ekipleri oldu. -Galatasaray ilk 400'de yok- UEFA Kupası'nı aldıktan sonra IFFHS değerlendirmesinde bir dönem birinci sıraya kadar yükselen Galatasaray, ağustos ayı değerlendirmesinde açıklanan ilk 400 takım arasına giremedi. Geçen ay 248. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, ağustos ayında ise değerlendirmede kendisine yer bulamadı. -Fenerbahçe 260. sırada- Fenerbahçe de IFFHS değerlendirmesinde düşüş yaşayan Türk takımları arasında yer aldı. Sarı-lacivertliler, geçen ay 190. sıradayken, ağustos ayında 78 puanla 260. olabildi. Bu arada Avrupa kupalarında ön eleme maçları oynayan Türk takımları değerlendirmede Fenerbahçe'nin üstünde yer aldılar. Gaziantepspor, 98.5 puanla 162, Bursaspor 91 puanla 194., Trabzonspor ise 88 puanla 210. oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor da 67 puanla 349. sırada değerlendirmeye girdi. -Zirve Barcelona'nın- Sergilediği performansla tüm dünyanın övgüsünü alan İspanyol ekibi Barcelona, kazandığı UEFA Süper Kupa ile ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinin zirvesindeki yerini korudu. Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid 2. sırada, İngiliz temsilcisi Manchester United ise 3. sırada yer aldı.