Türk takımları Facebook'u sallıyor

T24- Galatasaray, 4 milyon 622 hayranıyla Facebook'ta en çok hayran olunan futbal takımları arasında dünya listesinde 3. sırada yer alıyor. 3 milyon 111 bin hayranıyla Fenerbahçe dünya sıralamasında 6. sırada.



Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki ezeli rekabet bu kez de popüler sosyal paylaşım sitesi Facebook'a taşındı. Futebolfinance.com adlı futbol portalının haberine göre Facebook'ta en fazla hayranı olan futbol kulüpleri arasına girmeyi başaran iki takımdan Galatasaray, 4 milyon 622 bin hayran sayısına ulaşarak 3'üncü sırada. Fenerbahçe ise 3 milyon 111 bin hayranıyla Facebook sıralamasında 6'ncı durumda.



Böylece iki Türk kulübü, aralarında Chelsea, Arsenal ve Milan'ın da bulunduğu dünyaca ünlü pek çok kulübü geride bırakmayı başardı. Sıralamada 9'uncu olan Beşiktaş'ın 1 milyon 951 bin hayranı bulunuyor. Trabzonspor'da ise durum biraz karışık: Kulübün resmî web sitesinden yönlendirilen "Trabzonspor Official" adlı sayfanın 52 bin hayranı bulunurken, Trabzonspor Portal ve adı Trabzonspor olan çeşitli sayfalar toplandığında üyse sayısı 500 bine ulaşıyor. Ancak bu sayfalar dağınık olduğu için Trabzonspor ilk 20 listesine dâhil edilemiyor. Top 20 listesinin bir diğer Türk üyesi de 253 bin hayranıyla 17'inci sırada olan Bursaspor.

Ünlü İngiliz kulüpleri Chelsea ve Arsenal 2'şer milyonu biraz aşan hayran sayısıyla 7 ve 8'inci sırada bulunurken, İtalyanların ünlü Milan kulübü 1 milyon 600 binle 10'uncu, Almanya'nın şampiyonluk rekortmeni ekibi Bayern Münih ise 294 bin hayranla ancak 15'inci sırada kendine yer bulabiliyor.



İşte Facebook'taki Top 20 listesi:

1. FC Barcelona (İspanya) - 6 milyon 269 bin

2. Real Madrid (İspanya) - 5 milyon 282 bin

3. Galatasaray - 4 milyon 622 bin

4. Manchester United (İngiltere) - 4 milyon 287 bin

5. FC Liverpool (İngiltere) - 3 milyon 171 bin

6. Fenerbahçe - 3 milyon 111 bin

7. FC Chelsea (İngiltere) - 2 milyon 324 bin

8. FC Arsenal (İngiltere) - 2 milyon 147 bin

9. Beşiktaş - 1 milyon 951 bin

10. AC Milan (İtalya) - 1 milyon 676 bin

11. Boca Juniors (Arjantin) - 1 milyon 19 bin

12. Marsilya (Fransa) - 709 bin

13. Paris St. Germain (Fransa) - 355 bin

14. Napoli (İtalya) - 354 bin

15. Bayern Münih (Almanya) - 293 bin

16. Benfica (Portekiz) - 282 bin

17. Bursaspor - 253 bin

18. Manchester City (İngiltere) - 238 bin

19. River Plate (Arjantin) - 217 bin

20. Tottehham (İngiltere) - 211 bin