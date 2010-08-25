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Spor

TÜRK TAKIMLARI AVRUPA'DA TUR PEŞİNDE İSTANBUL (A.A)

25 Ağustos 2010 14:41

-TÜRK TAKIMLARI AVRUPA'DA TUR PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 25.08.2010 - Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden 4 takım, play-off turu rövanş maçlarını yarın oynayacak. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, gruplara kalabilmek için yarın akşam sahaya çıkacak. Beşiktaş, İstanbul'da 2-0 yendiği Finlandiya'nın HJK Helsinki takımıyla yarın TSİ 19.45'te Helsinki'deki Finnair Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma D-Smart 43. kanaldan naklen yayınlanacak. Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 yenildiği Yunanistan temsilcisi PAOK'u Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ağırlayacak. D-Smart 42. kanaldan naklen yayınlanacak maç saat 21.45'te başlayacak. Galatasaray, İstanbul'da 2-2 berabere kaldığı Ukrayna temsilcisi Karpaty ile Lviv'deki Ukrayna Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçta karşılaşacak. Müsabaka D-Smart 43. kanaldan canlı yayınlanacak. Trabzonspor ise İngilizlerin futbol devi Liverpool'u, deplasmanda 1-0 yenildiği maçın rövanşında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda ağırlayacak. Saat 20.30'da başlayacak maç D-Smart 101. kanaldan naklen ekrana gelecek. 

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