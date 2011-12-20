-Türk takımı, 33. Dakar Rallisi'ne hazır İSTANBUL (A.A) - 20.12.2011 - Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Binli, rallinin zirve organizasyonu olarak gösterilen Dakar Rallisi'nde ilk kez 3 kişilik ekiple katılacak Türk motosiklet takımının başarıyla dönmesini istediklerini söyledi. Binli, 1-15 Ocak'ta Arjantin, Şili ve Peru topraklarında düzenlenecek 33. Dakar Rallisi'nde Türkiye'yi temsil edecek Kemal Merkit, Şakir Şenkalaycı ve Selçuk Bektaş ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Mehmet Binli, ''Dakar Rallisi, rallinin zirvesidir. Kemal Merkit yıllardır bunu başarıyla götürüyordu. Onun öncülüğünde 3 kişilik takım kurmaya karar verdik. Böyle bir yarışta Türk Bayrağı'nı finişte ve ödül töreninde olmasını istiyoruz. Gelecek yıl daha farklı bir çalışma yürüterek bu takıma gençleri de ekleyip daha büyük başarıları hedefleyeceğiz.'' 7 kez katıldığı Dakar Rallisi'ni 6 kez bitirme başarısı gösteren Türk takımı kaptanı Kemal Merkit, önceki yıllarda tek başına yarışa katıldığını hatırlatarak, ''2012 yılında 3 kişilik ekiple Dakar'da olacağız. Türk Bayrağı'nı finiş noktasına götürmek istiyoruz. Ondan sonraki hedefimiz de Mekanik Destek Almayanlar Sınıfı'nda ilk üçe girmek'' şeklinde konuştu. Federasyon ve KTM Spormoto başta olmak üzere sponsorlarına teşekkür eden Kemal Merkit, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ''Adım Adım'' oluşumuyla Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne bağış yapacaklarını sözlerine ekledi. Motokros, Enduro ve Süper Moto sınıflarında Türkiye şampiyonlukları bulunan Şakir Şenkalaycı ise ilk kez katıldığı Dakar Rallisi'nde idealinin Kemal Merkit gibi başarılı olmak olduğunu kaydederek, ''Bu yarışta önemli olan rotayı iyi takip edebilmek. Kaybolmamak için gözüm daima Kemal Merkit'te olacak'' dedi. Selçuk Bektaş ise hedeflerinin yarışı bitirip Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak olduğunu ifade etti.