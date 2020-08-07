Türk Tabipleri Birliğin'den Bakan Koca'ya çağrı: Çelişkinin nedenini açıklayın

“Dolu hastanemiz yoktur” açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya TTB Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz’dan, "Biz açıkladığımız bilgileri tabip odalarından ve hekim arkadaşlarımızdan alıyoruz. O zaman bakanlık tüm bilgileri toplumla paylaşmalıdır" yanıtı geldi.

Tabip odalarının hızla artan Covid-19 vakaları nedeniyle birçok hastanede yoğun bakım servislerinin dolduğunu açıklamasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yanıt geldi. Sağlık Bakanı Koca, tabip odalarının açıklamalarına sosyal medya hesabından “Covid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır” ifadeleriyle yanıt verdi.

Koca’nın açıklamasını BirGün’den İsmail Arı'ya değerlendiren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz, “Başından beri söylediğimiz gibi Sağlık Bakanlığı tüm verileri şeffaf bir şekilde TTB ve toplumla paylaşmalıdır. Tüm açıklamalarımızı tabip odalarımızdan ve Türkiye’nin bir çok noktasındaki hekim arkadaşlarımızdan gelen bilgilere dayandırıyoruz. Sağlık Bakanı o zaman tüm bilgileri de paylaşmalı” diye konuştu.



Önceki gün 26 tabip odasının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini de anlatan Yılmaz, “Özellikle Covid hastanelerinde tablo giderek ağırlaşıyor. Örneğin Erzurum Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımların ve Covid servislerinin dolu olduğunu biliyoruz. Adana, Mersin, Diyarbakır’da durum iyiye gitmiyor. Sadece Diyarbakır’da günlük vaka sayısı 300 civarında” dedi.





"Rakamlar arasında neden fark var?"

Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı: “Tabloyu net olarak göstermezsek süreci iyi yürütemeyiz. Salgın nedeniyle 26 hekim arkadaşımız ciddi bedeller ödeyerek hayatını kaybetti. Bu çabaların boşa gitmesinden endişeliyiz. Valilerin açıkladığı rakamlarla Sağlık Bakanlığı’nın rakamları arasında neden fark var, Sağlık Bakanı bunu açıklamalı. Vakalar fabrikalarda da çok yaygınlaşmaya başladı. Zorunlu olmayan üretimler yeniden gözden geçirilmeli. Üretim sonlandırılsın diyemeyiz ama üretim de denetlensin. Herkese test yapılsın. Sporculara test yapılıyor ama sağlık çalışanlarına yapılmıyor. Bu salgını hastanelerde durduramayız. ‘Modern hastanelerimiz var’ diyerek salgınla baş edemeyiz.”

Grip aşısı uyarısı

Gelecek aylara ilişkin de öngörülerini paylaşan TTB Genel Sekreteri Yılmaz, “Eylül ayından itibaren grip vakaları artacak. Sağlık Bakanlığı grip aşısı depolarını doldurmalı. Yaygın bir şekilde grip aşısı yapılmalı. Özellikle sağlık çalışanları ile kronik hastalığı olanlara mutlaka aşılanmalı” diye konuştu.

Kritik illerin valileriyle toplantı



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vakaların arttığı İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Konya, Antep, Kayseri, Malatya, Diyarbakır, Bursa, Erzurum, Urfa, Mardin ve Batman illerinin valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla toplantı yaptı. Koca, toplantı sonrası yaptığı paylaşımda “Vaka durumunu ve tedbirleri değerlendirdik, salgına karşı planlama yaptık” ifadelerini kullandı.