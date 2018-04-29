Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi doktorlar için gözaltı kararı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 10 gün önce Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'na "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" diyerek karşı çıkan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 doktor hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Türk Tabipleri Birliği yetkilileri hakkında 3713 sayılı kanun uyarınca yapılmakta olan soruşturma kapsamında, 11 yönetici hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi.

Haklarında gözaltı kararı verilenler TTB Başkanı Raşit Tükel ile diğer TTB Merkez Konseyi üyeleri Sezai Berber, Sinan Adıyaman, Selma Güngör, Şeyhmus Gökalp, Hande Arpat, Ayfer Horasan, Taner Gören, Funda Obuz, Yaşar Ulutaş ve Nazım Yılmaz.

Bazıları gözaltına alınan doktorların hastanelerdeki odalarında da arama yapılacağı bildirildi.

Polis, TTB Genel Merkezi'ne de baskın düzenledi.

Binada arama yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada TTB yöneticileri için "terörist seviciler" ifadesini kullanmıştı.

İçişleri Bakanlığı Pazartesi günü "terör örgütünün faaliyetlerini meşru gösterdiği, suçu ve suçluyu övdüğü, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği" gerekçeleriyle TTB Merkez Konseyi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, TTB'nin Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili "savaş" değerlendirmesi yapmasının, "Türkiye ve Türk milletine alçakça saldırılarda bulunanlar dışında" kimseye yararı olmadığı belirtilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Salı günü TTB Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası da (Sağlık-Sen) savcılığa başvurarak şikayet dilekçesi vermişti.

TTB Merkez Konseyi üyeleri; "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ile suçlanıyor.

TTB'den yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer almıştı:

"Biz hekimler uyarıyoruz: Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur. Her çatışma, her savaş; fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir. Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır. Savaşa hayır, barış hemen şimdi."