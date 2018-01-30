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TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ ÜYELERİNE GÖZALTI (2)

* TTB Başkanı Prof

30 Ocak 2018 14:23

* TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ile Merkez Konsey üyesi  Taner Gören, İstanbul\'da gözaltına alındı.

Haber: Gülseli KENARLI - İSTANBUL DHA
\"Zeytin Dalı\" harekatıyla ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle haklarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca soruşturma başlatılan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.
Gözaltı listesinde bulunan  TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ile Merkez Konsey üyesi  Taner Gören\'in İstanbul\'da gözaltına alındığı belirtildi.  Tükel ile Gören\'in İstanbul Üniversitesi\'ndeki odalarında arama yapıldığı bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen Tükel ve Gören\'in, soruşturmanın sürdüğü Ankara\'ya gönderileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Tükel\'in arşiv görüntüsü
-Gören\'in arşiv görüntüsü

DHA FEDD
 

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