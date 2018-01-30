 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerine gözaltı (2)

Gülseli KENARLI - İSTANBUL DHA

\"Zeytin Dalı\" harekatıyla ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle haklarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca soruşturma başlatılan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltı listesinde bulunan TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ile Merkez Konsey üyesi Taner Gören\'in İstanbul\'da gözaltına alındığı belirtildi. Tükel ile Gören\'in İstanbul Üniversitesi\'ndeki odalarında arama yapıldığı bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen Tükel ve Gören\'in, soruşturmanın sürdüğü Ankara\'ya gönderileceği öğrenildi.