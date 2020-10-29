Türk Tabipleri Birliği: İzin, istifa ve emeklilik haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 il valiliğine yıllık izinlerin askıya alınması ve pandemi sürecinde istifaların kabul edilmeyeceğine yönelik genelgeye ilişkin yazıılı açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB), "Bizler izin, istifa, emeklilik haklarımızdan vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

TTB'nin açıklamasında salgın boyunca alınması gereken tedbirlerin alınmaması nedeniyle hasta sayılarının arttığı ve bunun yükünün de sağlık çalışanlarına bindirildiği kaydedildi.

"Tükenen bir sağlık çalışanından nasıl sağlık dağıtmasını beklersiniz?" sorusu yöneltilen açıklamada, "Hukuksuz uzun çalışma saatlerinde, koruyucu malzeme olmamasına rağmen, izolasyon süremiz bitmemesine ve meslek hastalığı talebimiz karşılanmamasına rağmen, ailemizden uzak kalarak çalıştık. Artık yeter diyoruz" denildi.

"Yasaklarla insan ruhu kontrol altına alınamaz"

Durumu çalışanların ruh sağlığı açısından ele alan Psikolog Doktor Bora Küçükyazıcı, sağlık çalışanlarının her gün hiç tanımadıkları insanlarla iç içe olduğuna dikkat çekti. "İnsan, bir makine değildir, ruhu vardır" diyen Küçükyazıcı, "Yasaklar ve yaptırım cezaları ile insan ruhu kontrol altına alınamaz. Öyle olsaydı, bugüne kadar birçok toplumsal olayda sert yaptırımlar ile kesin çözümler sağlanmış olurdu. Dünya tarihi bize göstermektedir ki, ortak hedefe birlikte omuz omuza ilerleyen toplumlar, daha güçlü ve bölünmez oluyorlar" dedi.



Sağlıkçıların "Geride kalacak çocuklarıma ne olacak?" sorusuna bir yanıt verilebilmesi gerektiğini söyleyen Küçükyazıcı, "Kendi hayatını, hiç tanımadığın bir başkası için feda ederken, geride gözü yaşlı yetimler bırakma riskinin değerini belirleyebilecek sigorta şirketi ve poliçesi yoktur" diye konuştu.