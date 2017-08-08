Türk Tabipleri Birliği: Bakan Kaya, mecburi hizmetini yapmadı, görev yerine gitmeli

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak atanan hekim Fatma Betül Sayan Kaya’nın, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra “mecburi” hizmetini yapmadığı belirtildi. Kaya, “mecburi” görev için atandığı Muş Bulanık’ta, görevini yapmaya davet edildi.

TTB'nin hekim açığına da değinilen açıklaması şöyle:

“Sayın Sayan Kaya’yı bir önceki Sağlık Bakanı sayın Recep Akdağ’ın Türkiye’de hekim açığı olduğu söylemlerini boşa çıkarmamaya çağırıyoruz. Sayın Bakan bir an evvel zorunlu hizmet kurasında atandığı Muş Bulanık’ta görevine başlamalıdır; zira mecburi hizmetini yapmak tıp fakültesi diplomasının Türkiye’de geçerli olmasının olmazsa olmazdır..

"Yine sayın Akdağ, ‘Biz doktorları stratejik personel kabul ediyoruz, özel sektörde çalışan eşinin yanına bundan sonra yollamayacağız. Bu doktorlar açısından belki hakikaten onları zorlayıcı karar. Beni bağışlasın doktor arkadaşlarım ama başka da bir çaremiz yok’ demiştir. Sayın Sayan Kaya da sayın Akdağ’ı bağışlamalı, ikametgâhını Muş Bulanık’a alarak, eşine orada iş bulmalı, çocuklarını da orada bir okula vermelidir” ifadelerine yer verildi.

"Güvenlik soruşturması kriterini de öğreniriz"

Kaya’nın bu atama sürecinde bir de güvenlik soruşturmasından geçmesi gerektiği kaydedilerek, “Bu soruşturma 7-8 ayı bulabilmektedir. Güvenlik soruşturması neye göre, hangi kriterlerle yapılmaktadır biz de bilmemekteyiz ancak belki bu sayede hep birlikte öğreniriz. Sayın bakan bunun hukukiliğini de sorgulamamalı, beklediği bu süre zarfında işsiz kaldığı için ya işsizlik fonuna başvurmalı ya da eşten dosttan borç alarak dişini sıkmalıdır.

Sayın Sayan Kaya mecburi hizmette çok sınırlı haller dışında görevlendirme olmuyor diye düşünüyor olabilir. Resmiyette böyle olsa da görevlendirme mecburi hizmetin olmazsa olmazı haline gelmiştir dolayısıyla görevlendirme yaşamadan mecburi hizmetini bitiren şanslı azınlık olmayı beklememelidir” denildi.

"Hekime yönelik şiddete dikkat"

Sağlık emekçilerinin neredeyse tamamının en az bir defa şiddete maruz kaldığı belirtilen açıklamada, “Pratisyen hekimlerde bu oran yaklaşık 2/3’tür. Sağlık Bakanlığı şiddete uğrayan hekimlere ‘neden sen’ diye sorarak sorunu çözmeye çalışmaktadır. Çözülene kadar kendinizi korumaya dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz” ifadelerine yer verildi.