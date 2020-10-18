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Türk Tabipleri Birliği: 1 günde 5 sağlık çalışanı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

18 Ekim 2020 14:43

T24 Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği(TTB) 1 günde 5 sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Ekim'de yaptığı açıklamada "Sağlık çalışanları içinde testi pozitif olanların sayısının 40 bini geçtiğini ve 107 sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini" açıklamıştı. 

TTB, 'Tükeniyoruz-Ölüyoruz' vurgulu açıklamalarında sık sık sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının Koronavirüs salgınından korunmak için yeterli önlemlere sahip olmadığını dile getirdi. 

Türk Tabipleri Birliği son sosyal medya paylaşımında 1 günde 5 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Van Eğitim Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde otomasyon görevlisi olarak çalışan Ferhat Gencer Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi personeli Harun Dönmez Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. 

İstanbul'da iş yeri hekimi olarak çalışan doktor Salih Kanlı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 

Batman'ın Sason ilçesinde ebe olarak çalışan Yasemin Çolak da Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

TTB hayatını kaybeden 5. sağlık çalışanının ismini paylaştı. TTB, doktar Turan Yıldırım'ın da Covid-19'dan hayatını kaybettiğini açıkladı. 

 

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