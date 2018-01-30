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Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey üyelerine gözaltı kararı

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM-ANKARA/DHA Ankara Cumhuriyet Başsavcığı 'nca yürütülen  soruşturma kapsamında Türk Tabipler Birliği' nin  11 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü  Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince o

30 Ocak 2018 12:45

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM-ANKARA/DHA Ankara Cumhuriyet Başsavcığı \'nca yürütülen  soruşturma kapsamında Türk Tabipler Birliği\' nin  11 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü  Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon başlatıldı.

Ankara merkezli 8 ilde başlatılan operasyon kapsamında gözaltı, arama ve el koyma işlemlerine devam edildiği belirtildi. TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ile Merkez Konsey üyeleri  Sezai Berber, Sinan Adıyaman, Selma Güngör, Şeyhmus Gökalp, Hande Arpat, Ayfer Horasan, Taner Gören, Funda Obuz, Yaşar Ulutaş ve Nazım Yılmaz\'ın gözaltı listesinde olduğu belirtiliyor.

(Fotoğraflı) 


 

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