Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey üyelerine gözaltı kararı

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM-ANKARA/DHA Ankara Cumhuriyet Başsavcığı \'nca yürütülen soruşturma kapsamında Türk Tabipler Birliği\' nin 11 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon başlatıldı.
Ankara merkezli 8 ilde başlatılan operasyon kapsamında gözaltı, arama ve el koyma işlemlerine devam edildiği belirtildi. TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ile Merkez Konsey üyeleri Sezai Berber, Sinan Adıyaman, Selma Güngör, Şeyhmus Gökalp, Hande Arpat, Ayfer Horasan, Taner Gören, Funda Obuz, Yaşar Ulutaş ve Nazım Yılmaz\'ın gözaltı listesinde olduğu belirtiliyor.
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